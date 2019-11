Zvezdnica uspešnice Rebelde skočila v zakon z 10 let starejšim

Minulo soboto se je po več mesecih priprav do oltarja sprehodila mehiška zvezdnica Dulce Maria, ki smo jo pri nas spoznali leta 2007 v vlogi uporniške Roberte v uspešnici Rebelde in kot članico skupine RBD. Poročne zaobljube sta si z 10 let starejšim ženinom, režiserjem Pacom Alvarezom izmenjala v družinskem krogu, na obred pa niso bili povabljeni člani nekdanje skupine.