Tuja scena

Zvezdnica v obleki, ustvarjeni iz petih kilogramov človeških las

Los Angeles, 17. 03. 2026 09.53 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
E.M.
Lisa Rinna

Lisa Rinna je z modno izbiro zopet poskrbela, da je bila opažena. Na dobrodelni dogodek je prišla odeta v kreacijo, ustvarjeno iz petih kilogramov človeških las. "Rada tvegam. Rada počnem zabavne stvari," je argumentirala svojo odločitev in dodala, da upa, da s svojo drznostjo tudi druge spodbuja h kreativnosti.

Igralka Lisa Rinna se je udeležila dobrodelnega dogodka, ki ga po zaključku oskarjev že tradicionalno organizira glasbenik Elton John. Zvezdnica se je po rdeči preprogi sprehodila v kreaciji, ustvarjeni iz petih kilogramov etično pridobljenih človeških las. Obleko je v sodelovanju s priznano blagovno znamko za nego las ustvaril oblikovalec Christian Cowan.

FOTO: Profimedia

Cowan je razkril, da je odtenke las, ki jih je vključil v toaleto, skrbno izbral tako, da so se ujemali z odtenkom Lisinih pravih las. "Želel sem proslaviti Lisino lepoto, ona je prava sila. In ker je tako znana po svoji ikonični pričeski, se mi je zdelo zabavno se poigrati s tem," je zaupal reviji People.

"Ne branim se odbitih stvari," pa je drzno modno odločitev komentirala igralka. "Rada tvegam. Rada počnem zabavne stvari. Rekla sem si: 'To je noro, ampak zakaj mi ne pošlješ nekaj skic?' Z mojimi lasmi, mojimi ikoničnimi lasmi, ki jih imam že več kot 25 let, se mi je zdelo prav, zato sem si rekla: 'To mi je všeč. Pa kar pojdimo s tem.'"

"Gre za to, da zapustite cono udobja in preizkusite nove stvari, pa naj bo to na rdeči preprogi ali pa se preprosto odpravite ven za en dan," je še dodala. "Moda je umetnost in način izražanja, v čemer zelo uživam. Mislim, da ko drugim pokažeš, kako zelo uživaš v nečem, jim to pomaga, da si rečejo: 'Oh, to bi lahko naredil' ali 'lahko bi si spremenil pričesko ali nosil lasuljo'. Karkoli že je, upam, da bom ljudem dala ideje, kako tvegati."

lisa rinna oskarji obleka lasje obleka iz las

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Zakaj vsi otroci govorijo o "K-pop Demon Hunters"?
Ta napaka staršev lahko uniči otrokovo ljubezen do nogometa
Očka Miro: 'Nekega dne se je zgodilo, da nisem mogel vstati iz postelje'
Oskarji: Ganljiv trenutek Jessie Buckley o materinstvu
Umrl priznani igralec, njegovo smrt potrdila hčerka
Ali so prehranska dopolnila v obliki bonbonov enako učinkovita
Superge, ki jih obožujejo ženske nad 50. letom starosti
Zakaj popoldanski dremež na kavču ni tako nedolžen, kot se zdi
Ko je edina možnost presaditev: bitka za življenje z agresivno levkemijo
Nova odkritja o krepitvi kosti bi lahko spremenila zdravljenje osteoporoze
Pomlad 2026: Ta znamenja bodo zaslužila največ
Oster padec vrednosti nepremičnin v Dubaju
Konec raja? Ko priljubljenost mesta uniči domači mir
Nekoč je lomila moška srca, danes je videti precej drugače
Kako preveriti tlak v avtomobilskih pnevmatikah?
Želite izklesati svoje telo? Samo minuta te vadbe na dan je dovolj
Miran Rudan v solzah: poslovil se je njegov zvesti Ari
Preprosta metoda za odganjanje ptic z vrta
Zelenjava za začetnike, ki zanesljivo uspeva
Velika noč 2026: najbolj trendi sladice letošnjih praznikov
Je res, da sadje vsebuje preveč sladkorja in ni zdravo?
7 pomladnih jedi, pripravljenih v največ pol ure
Slovenija odloča 2026
Kmetija
Parazit
