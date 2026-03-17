Zvezdnica v obleki, ustvarjeni iz petih kilogramov človeških las

Igralka Lisa Rinna se je udeležila dobrodelnega dogodka, ki ga po zaključku oskarjev že tradicionalno organizira glasbenik Elton John . Zvezdnica se je po rdeči preprogi sprehodila v kreaciji, ustvarjeni iz petih kilogramov etično pridobljenih človeških las. Obleko je v sodelovanju s priznano blagovno znamko za nego las ustvaril oblikovalec Christian Cowan .

Cowan je razkril, da je odtenke las, ki jih je vključil v toaleto, skrbno izbral tako, da so se ujemali z odtenkom Lisinih pravih las. "Želel sem proslaviti Lisino lepoto, ona je prava sila. In ker je tako znana po svoji ikonični pričeski, se mi je zdelo zabavno se poigrati s tem," je zaupal reviji People.

"Ne branim se odbitih stvari," pa je drzno modno odločitev komentirala igralka. "Rada tvegam. Rada počnem zabavne stvari. Rekla sem si: 'To je noro, ampak zakaj mi ne pošlješ nekaj skic?' Z mojimi lasmi, mojimi ikoničnimi lasmi, ki jih imam že več kot 25 let, se mi je zdelo prav, zato sem si rekla: 'To mi je všeč. Pa kar pojdimo s tem.'"

"Gre za to, da zapustite cono udobja in preizkusite nove stvari, pa naj bo to na rdeči preprogi ali pa se preprosto odpravite ven za en dan," je še dodala. "Moda je umetnost in način izražanja, v čemer zelo uživam. Mislim, da ko drugim pokažeš, kako zelo uživaš v nečem, jim to pomaga, da si rečejo: 'Oh, to bi lahko naredil' ali 'lahko bi si spremenil pričesko ali nosil lasuljo'. Karkoli že je, upam, da bom ljudem dala ideje, kako tvegati."