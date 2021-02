Zvezdnica Velikih pokovcev je bila šokirana nad odločitvijo Jima Parsonsa

Kaley Cuoco, ki je vVelikih pokovcih nastopila v vlogi Penny, je v nedavnem intervjuju zaVariety spregovorila o igralski karieri in zasebnem življenju. Med snemanjem ene med občinstvom najbolj priljubljenih serij, Veliki pokovci,je izjemno uživala, zato je bila nad zaključkom serije razočarana. "Jim je rekel, da ne more nadaljevati snemanja," je povedala Kaley o odločitvi soigralca Jima Parsonsa. "Nisem mogla razumeti, s čim ne more nadaljevati. Bila sem prepričala, da bomo posneli vsaj še 13. sezono."