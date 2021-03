Zvezdnica Velikih pokovcev prvič o motnjah hranjenja

"Sem človek, ki pretirava s prehranjevanjem, imela sem anoreksijo in tega do tega trenutka nikoli nisem zares priznala," je povedala svojemu sogovorniku Glennonu Doylu, pisatelju in aktivistu.

"To je prvič, da govorim o svojih težavah s prehranjevanjem. Ker vedno, ko to komu povem, me vprašajo, zakaj imam preveč kilogramov, češ zakaj sem debela. Ker sem imela anoreksijo in zdaj pretiravam s prehranjevanjem. Zato," je zaključila in se ob tem iz srca nasmejala.

Čeprav je priznala, da ima težave, se v podrobnosti svoje diagnoze ni spuščala. "Ko me nihče ne gleda, jem res veliko. Preveč. S tem, ko jem, bežim od svojih čustev."