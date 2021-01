Zvezdnica Velikih pokovcev ustvarja podkast o duševnem zdravju

Igralka Mayim Bialik ustvarja tedenski podkast o duševnem zdravju, kjer deli tudi svoje izkušnje, ker želi oboževalcem svetovati v boju z najbolj težkimi občutki. "V tem času sem veliko razmišljala o tem, kaj bi rada slišala v času po ločitvi ali ko sem se kot najstnica počutila slabo. Trenutno se ukvarjam s tem in iščem odgovore," je povedala kot gostja oddaje Jeopardy. Mayim se je leta 2012 ločila, z nekdanjim partnerjem Michaelom Stonom ima sicer dva sinova 15-letnega Milesa in 12-letnega Fredericka .

Kot nevrologinja rada raziskuje delovanje možganov, zato se je odločila, da bo s svojim znanjem pomagala tudi drugim. V podkastu govori o temah, kot so tesnoba, osamljenost, zasvojenost ... Epizode ustvarja s svojim partnerjem Jonathanom Cohenom, pisateljem, pesnikom in futuristom.

"V podkastu se z gosti pogovarjava o mitih in stereotipih, ki jih imamo o duševnem zdravju," pravi in dodaja, da je pogovor o teh temah sredi pandemije covida-19 in številnih drugih tragičnih dogodkih še kako primeren.

"Iščemo način, kako se spoprijeti s svojimi občutji in situacijo, v kateri smo se znašli. Od mnogih ljudi, ki nimajo zgodovine težav z duševnim zdravjem, slišim, da so zdaj občasno utesnjeni,"še dodaja igralka in znanstvenica.