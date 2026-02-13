Naslovnica
Tuja scena

Zvezdnica z mesečno donacijo v pomoč družini pokojnega igralca

Los Angeles, 13. 02. 2026 06.00 pred 3 urami 2 min branja 1

Avtor:
E.M.
Zoe Saldaña, James Van Der Beek

Z oskarjem nagrajena Zoe Saldaña bo družini pokojnega igralca Jamesa Van Der Beeka vsak mesec podarila 2500 dolarjev oziroma 2100 evrov. Zvezdnica je le ena izmed številnih znanih obrazov, ki so v času tragične smrti priskočili na pomoč družini igralca, ki je v 49. letu izgubil bitko z rakom.

V spomin na preminulega igralca si lahko na VOYO ogledate film Ukradeno življenje.

V javnosti še vedno odmeva novica o smrti igralca Jamesa Van Der Beeka, ki je po daljši bitki z zahrbtno boleznijo umrl, star 48 let. Zvezdnik serije Simpatije je za seboj pustil soprogo in šest otrok, h katerim je zdaj na pomoč priskočila množica ljudi.

Zoe Saldaña je le ena izmed številnih znanih obrazov, ki so priskočili na pomoč.
Zoe Saldaña je le ena izmed številnih znanih obrazov, ki so priskočili na pomoč.
FOTO: Profimedia

V dobrodelni sklad je v 24 urah priteklo že več kot milijon evrov, z velikodušnimi donacijami so pomagali Jon M. Chu, režiser filmske uspešnice Žlehtnoba, ki je doniral 10 tisoč dolarjev oziroma 8424 evrov, ter filmska producentka Lyn Lear, ki bo družini pomagala z mesečno donacijo petih tisočakov oziroma 4212 evrov. 

Z oskarjem nagrajena Zoe Saldaña bo družini medtem vsak mesec podarila 2500 dolarjev oziroma 2100 evrov. Dobrodelni so bili tudi glasbeni menedžer Guy Oseary, producentka Julie Plec, plesalec Derek Hough, voditeljica Ricki Lake in igralka Kaley Cuoco.

Preberi še Umrl je igralec James Van Der Beek

Smrt igralca je na Instagramu sporočila njegova vdova Kimberly Van Der Beek: "Svoje zadnje dni je preživel prežet s pogumom, vero in dostojanstvom. Veliko je še za povedati o njegovih željah, njegovi ljubezni do človeštva in svetosti časa. Ti dnevi bodo še prišli. Za zdaj vas prosimo za spoštovanje naše zasebnosti, medtem ko žalujemo za našim ljubljenim možem, očetom, sinom, bratom in prijateljem."

Preberi še Skrušena igralska zasedba kultne serije Simpatije: Boril si se tako dostojanstveno

Od njega so se na spletu poslovili številni znani obrazi, tudi igralska družina serije Simpatije, s katero je Van Der Beek zaslovel. "Danes me globoko boli srce za vse nas ... za vsakogar, ki je poznal Jamesa in ga imel rad. Ampak najbolj sem strta zaradi njegove neverjetne žene Kimberly in njunih šestih čarobnih otrok," je zapisala igralka Busy Philipps. "Zelo sem hvaležen, da sem Jamesa lahko klical brat. Močno ga bom pogrešal. Počivaj v miru," pa je dodal Kerr Smith.

Zoe Saldaña James Van Der Beek donacija smrt

Katie Holmes prekinila molk po smrti dolgoletnega prijatelja

Katie Holmes prekinila molk po smrti dolgoletnega prijatelja

bibaleze
