Zvezdnica z nenavadno mešanico pijače razdvojila splet: 'Dua, a se hecaš?'

'Kulinarični' podvig pevke Due Lipa je pošteno razdvojil uporabnike družbenega omrežja TikTok. Glasbenica albanskih korenin je namreč objavila posnetek, v katerem je pokazala, kako pripravi svojo nenavadno pijačo. V gazirano pijačo si je vlila sok kislih kumaric in sok jalapeno paprike, vse skupaj pa dopolnila s koščki obeh zelenjav. "Vsi me gledajo," je ob pripravi pijače dejala pevka, ki je posnetek snemala v restavraciji. "Gospa zadaj me gleda in se sprašuje, kaj za vraga delam," je v smehu pripomnila.