Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Pevka zahtevala ločitev od moža: njegovo ime v Epsteinovih dokumentih

Los Angeles, 11. 02. 2026 07.00 pred 41 minutami 3 min branja 0

Avtor:
A. J.
Barry in Brooke Josephson.

Dokumenti, povezani z Jeffreyjem Epsteinom, še vedno pretresajo javnost. Na dan kaplja vse več znanih imen, ki jih razkrivajoči dokumenti omenjajo - med njimi je tudi televizijski producent Barry Josephson. Po tem razkritju je njegova žena Brooke Josephson sporočila, da je od njega uradno že zahtevala ločitev.

Čez lužo svet slavnih pretresa nova povezava s škandalom Epstein. Ameriška pevka Brooke Josephson je javnosti sporočila, da se ločuje od moža Barryja Josephsona, potem ko se je njegovo ime pojavilo v razkritih dokumentih, povezanih z zloglasnim Jeffreyjem Epsteinom. 46-letna Brooke je novico objavila prek svojega Instagram profila le nekaj dni po tem, ko je ameriško pravosodno ministrstvo 30. januarja objavilo korespondenco med njenim 69-letnim možem, sicer znanim televizijskim producentom, in Jeffreyjem Epsteinom.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Z Barryjem se ločujeva," je kratko zapisala pevka in dodala, da se je za to potezo odločila, "zaradi nedavnih dogodkov." Ob tem je Brooke poudarila, da ves čas zakona ni vedela za Barryjev odnos z Epsteinom in se od tega distancira. "Prosim za zasebnost in podporo meni in najinim otrokom v tem zelo težkem obdobju," je še zapisala 46-letnica in se zahvalila za razumevanje.

Nedavno objavljeni sodni dokumenti razkrivajo leta pogoste in redne komunikacije med Epsteinom in Josephsonom. Največ časa sta moška porabila za pogovor o ženskah, dekletih in denarju. Njun odnos in dopisovanje pa sta se nadaljevala še leta, potem ko je Epstein leta 2008 priznal krivdo za novačenje mladoletnic k prostituciji.

Barry in Brooke Josephson.
Barry in Brooke Josephson.
FOTO: Profimedia

V enem od sporočil iz februarja leta 2011 je Epstein vprašal Josephsona, ali mu lahko najde "nekaj izjemnih deklet" v zgodnjih dvajsetih letih iz New Yorka. Josephson je na to odgovoril, da ima "pravo dekle", in jo opisal kot mlado, privlačno in poslušno. V sporočilu je poudaril tudi, da bo "storil vse, kar je potrebno in glede tega strogo molčal". V drugem sporočilu iz februarja 2013 je Josephson Epsteinu napisal: "V ponedeljek bom izbiral dekleta za svojo pilotno epizodo, kadarkoli se oglasite v moji pisarni."

Barry trdi, da "ni vedel, s kom ima opravka"

"Nisem vedel, kdo Epstein v resnici je. Ko so informacije začele prihajati na dan, sem se popolnoma distanciral," je dejal v svojo obrambo Barry. Po objavi dokumentov je izrazil globoko obžalovanje zaradi komunikacije z Epsteinom, ki so ga avgusta 2019 našli mrtvega v zaporniški celici.

"Za to, kar sem napisal v nekaterih e-poštnih sporočilih, ni nobenega opravičila. Jezik, ki sem ga uporabil, je bil surov, nezrel in globoko me je sram," je k svojim skesanim opravičilom dodal 69-letni televizijski producent. Čeprav se je udeležil družabnih dogodkov, kjer je bil prisoten tudi Epstein in dvakrat obiskal snemanje njegove serije, ni nikoli potoval z njegovim zasebnim letalom, bival na njegovem otoku ali ga videl v družbi mladoletnikov, je še zatrdil Barry, ki se je zaradi tega znašel sredi ločitvenega postopka.

Brooke Johnson, mož Barry Johnshon in njuna hči.
Brooke Johnson, mož Barry Johnshon in njuna hči.
FOTO: Profimedia

"V 47 letih v zabavni industriji sem srečal na tisoče ljudi. Moje največje obžalovanje je, da sem naivno verjel Epsteinovim zanikanjem in lažem," je zaključil. Par, ki ima dva otroka in je poročen od leta 2007, se je razšel že decembra 2023.

Brooke Josephson Barry Josephson Jeffrey Epstein ločitev dokumenti

Komuniciranje s tetovažami: Brooklyn jih briše, Romeo ustvarja nove

  • katalog
  • Set orodij
  • Električni prekopalnik
  • Vrtna hiška
  • Akustični panel
  • Drsna vrata
  • Kopalniško pohištvo
  • Visokotlačni čistilnik
  • Robotska kosilnica
  • Regal
  • bauhaus - lestev
  • akumulatorske škarje
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Anamaria Goltes v kopalkah dva meseca po drugem porodu
Najstniki potrebujejo potrditev, ne le kritiko
Najstniki potrebujejo potrditev, ne le kritiko
Lindsey Vonn o razkolu z očetom
Lindsey Vonn o razkolu z očetom
Vaš glas je zlata vreden: Kako petje gradi otrokovo komunikacijo
Vaš glas je zlata vreden: Kako petje gradi otrokovo komunikacijo
zadovoljna
Portal
Poročena sta bila 19 let, zdaj pa se ločujeta
Dnevni horoskop: Ovni bodo potrpežljivi, vodnarje čaka sprostitev
Dnevni horoskop: Ovni bodo potrpežljivi, vodnarje čaka sprostitev
Viralni napitek, ki je odlična zamenjava za kavo
Viralni napitek, ki je odlična zamenjava za kavo
Edine balerinke, ki jih bomo nosile v letošnjem letu
Edine balerinke, ki jih bomo nosile v letošnjem letu
vizita
Portal
Kako huda poškodba je pretrganje kolenskih križnih vezi?
Ko blago vnetje sečil skoraj povzroči smrt: kako hitro se lahko razvije življenjsko nevarna sepsa
Ko blago vnetje sečil skoraj povzroči smrt: kako hitro se lahko razvije življenjsko nevarna sepsa
Kaj lahko pomaga preprečevati globoko vensko trombozo
Kaj lahko pomaga preprečevati globoko vensko trombozo
Nova odkritja o ledvičnih kamnih razkrivajo, da smo se o njihovem nastanku motili
Nova odkritja o ledvičnih kamnih razkrivajo, da smo se o njihovem nastanku motili
cekin
Portal
Zakaj so Amiši veliko bolj premožni, kot si večina predstavlja?
Avstralka, ki je svojo ljubezen do piva spremenila v poklic
Avstralka, ki je svojo ljubezen do piva spremenila v poklic
Zakaj za Valentinovo zapravimo vse več?
Zakaj za Valentinovo zapravimo vse več?
Lindsey Vonn kljub padcu zaslužila več kot 180.000 evrov
Lindsey Vonn kljub padcu zaslužila več kot 180.000 evrov
moskisvet
Portal
Kdaj kupiti letalsko karto in kateri dan so leti najcenejši?
Ljubezen, ki je premagala čas in smrt
Ljubezen, ki je premagala čas in smrt
Kako z minimalnim naporom ponastaviti telo in um?
Kako z minimalnim naporom ponastaviti telo in um?
Napaka, ki jo dela večina voznikov, vas lahko stane celo premoženje
Napaka, ki jo dela večina voznikov, vas lahko stane celo premoženje
dominvrt
Portal
Pripravite enostaven domač prašek za pomivalni stroj
Trik za čiščenje sedežne, ki je obnorel družbena omrežja
Trik za čiščenje sedežne, ki je obnorel družbena omrežja
Prepoznajte zgodnje znake artritisa pri psu
Prepoznajte zgodnje znake artritisa pri psu
Preden zavržete kozarec za svečo, preberite to
Preden zavržete kozarec za svečo, preberite to
okusno
Portal
Valentinove sladice, ki najbolj razvajajo vsako horoskopsko znamenje
Zajtrk, ki nasiti in hkrati topi maščobe
Zajtrk, ki nasiti in hkrati topi maščobe
Zimske specialitete držav, ki blestijo na olimpijskih igrah
Zimske specialitete držav, ki blestijo na olimpijskih igrah
Popolne miške, ki vedno uspejo
Popolne miške, ki vedno uspejo
voyo
Portal
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Sledi v snegu
Sledi v snegu
Trinajst življenj
Trinajst življenj
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1527