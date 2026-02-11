Pevka zahtevala ločitev od moža: njegovo ime v Epsteinovih dokumentih

Čez lužo svet slavnih pretresa nova povezava s škandalom Epstein. Ameriška pevka Brooke Josephson je javnosti sporočila, da se ločuje od moža Barryja Josephsona, potem ko se je njegovo ime pojavilo v razkritih dokumentih, povezanih z zloglasnim Jeffreyjem Epsteinom. 46-letna Brooke je novico objavila prek svojega Instagram profila le nekaj dni po tem, ko je ameriško pravosodno ministrstvo 30. januarja objavilo korespondenco med njenim 69-letnim možem, sicer znanim televizijskim producentom, in Jeffreyjem Epsteinom.

"Z Barryjem se ločujeva," je kratko zapisala pevka in dodala, da se je za to potezo odločila, "zaradi nedavnih dogodkov." Ob tem je Brooke poudarila, da ves čas zakona ni vedela za Barryjev odnos z Epsteinom in se od tega distancira. "Prosim za zasebnost in podporo meni in najinim otrokom v tem zelo težkem obdobju," je še zapisala 46-letnica in se zahvalila za razumevanje. Nedavno objavljeni sodni dokumenti razkrivajo leta pogoste in redne komunikacije med Epsteinom in Josephsonom. Največ časa sta moška porabila za pogovor o ženskah, dekletih in denarju. Njun odnos in dopisovanje pa sta se nadaljevala še leta, potem ko je Epstein leta 2008 priznal krivdo za novačenje mladoletnic k prostituciji.

Barry in Brooke Josephson. FOTO: Profimedia

V enem od sporočil iz februarja leta 2011 je Epstein vprašal Josephsona, ali mu lahko najde "nekaj izjemnih deklet" v zgodnjih dvajsetih letih iz New Yorka. Josephson je na to odgovoril, da ima "pravo dekle", in jo opisal kot mlado, privlačno in poslušno. V sporočilu je poudaril tudi, da bo "storil vse, kar je potrebno in glede tega strogo molčal". V drugem sporočilu iz februarja 2013 je Josephson Epsteinu napisal: "V ponedeljek bom izbiral dekleta za svojo pilotno epizodo, kadarkoli se oglasite v moji pisarni."

Barry trdi, da "ni vedel, s kom ima opravka"

"Nisem vedel, kdo Epstein v resnici je. Ko so informacije začele prihajati na dan, sem se popolnoma distanciral," je dejal v svojo obrambo Barry. Po objavi dokumentov je izrazil globoko obžalovanje zaradi komunikacije z Epsteinom, ki so ga avgusta 2019 našli mrtvega v zaporniški celici. "Za to, kar sem napisal v nekaterih e-poštnih sporočilih, ni nobenega opravičila. Jezik, ki sem ga uporabil, je bil surov, nezrel in globoko me je sram," je k svojim skesanim opravičilom dodal 69-letni televizijski producent. Čeprav se je udeležil družabnih dogodkov, kjer je bil prisoten tudi Epstein in dvakrat obiskal snemanje njegove serije, ni nikoli potoval z njegovim zasebnim letalom, bival na njegovem otoku ali ga videl v družbi mladoletnikov, je še zatrdil Barry, ki se je zaradi tega znašel sredi ločitvenega postopka.

Brooke Johnson, mož Barry Johnshon in njuna hči. FOTO: Profimedia