Tuja scena

Zvezdnica zaradi božične sladkarije ob zobno prevleko

Los Angeles, 23. 12. 2025 13.03 pred 8 minutami 1 min branja 1

Avtor:
E.M.
Chrissy Teigen

Manekenka Chrissy Teigen si bo letošnje praznike zapomnila. Že pred uradnim začetkom božičnega slavja je zaradi sladkorne palčke, priljubljene praznične poslastice, izgubila zobno prevleko na sprednjem zobu. "Poskušala sem ustvariti čarovnijo, zdaj pa nimam zoba," je v smehu dejala sledilcem.

Chrissy Teigen je svojim otrokom želela pričarati čarobne božične praznike. V ta namen je skupaj z njimi 'posadila' sladkorne palčke, da bi te postale velike. Ko jih je želela okusiti, pa se ji je pripetila neprijetna situacija. Ob vgrizu palčke je izgubila zobno prevleko. "Poskušala sem ustvariti čarovnijo, zdaj pa nimam zoba," je v smehu dejala sledilcem na Instagramu, s katerimi je delila posnetek, v katerem je pokazala svoj 'škrbast' nasmeh.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Zobna prevleka je. Celo imam v rokah," je v posnetku pokazala manekenka. "To mame naredijo za svoje otroke, da mislijo, da je njihova sladkorna palčka zrasla." Zvezdnica je nato morala z manjkajočo zobno prevleko obiskati koncert svojih malčkov, usta pa je skrila s pomočjo maske.

Zabavna situacija je nasmejala marsikaterega uporabnika na spletu.

chrissy teigen zob božič sladkarija

Jennifer Lopez in Ben Affleck skupaj po božičnih nakupih

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
JB2024
23. 12. 2025 13.11
Uh, kaki bi bili zvezdniki brez vseh popravkov.
Odgovori
0 0
