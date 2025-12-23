Zvezdnica zaradi božične sladkarije ob zobno prevleko

Chrissy Teigen je svojim otrokom želela pričarati čarobne božične praznike. V ta namen je skupaj z njimi 'posadila' sladkorne palčke, da bi te postale velike. Ko jih je želela okusiti, pa se ji je pripetila neprijetna situacija. Ob vgrizu palčke je izgubila zobno prevleko. "Poskušala sem ustvariti čarovnijo, zdaj pa nimam zoba," je v smehu dejala sledilcem na Instagramu, s katerimi je delila posnetek, v katerem je pokazala svoj 'škrbast' nasmeh.