Zvezdnica zavrnila nespodobno povabilo Leonarda DiCapria

Po Whitneyjinih besedah se je zgodba začela leta 2009 v newyorškem klubu. Z najboljšo prijateljico Andreo Cuttler sta tisti večer spoznali pevko Rihanno , ko je do Whitney pristopil Leo, kot ga kličejo prijatelji, kar je seveda vodilo do izmenjave telefonskih številk.

"Že več let sem komaj čakala, da ljudem povem to zgodbo. Počutim se, da kadar koli to povem prijateljem, mi nihče ne verjame," je o dogodku dejala danes 34-letna Američanka

"Povabil me je v svojo hišo, jaz pa sem rekla ne. Bila sem preveč živčna. Nikoli nisem imela avanture za eno noč (op. a., 'one night stand'). Nisem želela biti sama z njim," je spregovorila o igralčevem nespodobnem povabilu.

Whitney Port, ki ji je bila takrat stara 24 let, pravi: "To je res eno od mojih večjih obžalovanj v življenju." Čeprav se je nato pošalila: "Če me niste imeli za super osebo, me verjetno zdaj imate."

34-letna Američanka je danes srečno poročena s televizijskim producentom Timom Rosenmanom, s katerim ima dveletnega sina Sonnyja.