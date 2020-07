Zvezdnica želi razkriti 'temačno stran' Toma Cruisa

Igralka Leah Remini je v zadnjih nekaj letih razkrila kar nekaj podrobnosti o zloglasni veri scientologiji, katere članica je bila tudi sama dolga leta. Zdaj pravi, da bi rada razkrila marsikatero malenkost o igralcu Tomu Cruisu, ki velja za zapriseženega scientologa.

V zadnjih sedmih letih ga ni bilo človeka kot je Leah Remini, ki si je zadala nalogo, da ljudem pove nekaj neznanih resnic o scientologiji. Vera velja za eno bolj spornih, saj imajo svoja načela, ki pa jih mnogi ne razumejo. No, eden bolj gorečih privržencev pa je brez dvoma igralecTom Cruise. Njegova nekdanja žena Katie Holmesse je od njega ločila prav zaradi njegovih verskih prepričanj, s katerimi se ni strinjala.

icon-expand Leah Remini se je rešila okov scientologije in zdaj pripoveduje zgodbe, ki jih je doživela. FOTO: Profimedia

Leah je pred petimi leti izdala knjigo, v kateri se je razpisala prav o svoji izkušnji o scientologiji, poleg tega pa je imela serijo o veri, ki jo je imela skupaj z nekdanjim medijskim predstavnikom scientološke cerkev, z Mikom Rinderjem. Zdaj pravi, da ima še veliko zgodb, ki jih še ni povedala: "Vedno smo želeli narediti nadaljevanje zgodb. Zlorabe in kriminalna dejanja se pri scientologiji nikoli ne končajo,"je povedala igralka, ki je bila članica scientologije več kot tri desetletja. Zdi se, da je Hollywood nenehno tako ali drugače povezan s scientologijo. Tako je na primer leta 2005 Steven Spielberg Tomu Cruisu dovolil, da ima na snemanju filma Vojna svetov šotor, v katerem so častili scientologijo in ljudi spreobračali k tej veri. "Pred kakšnimi 10 ali 15 leti je bil Hollywood zelo vpleten v scientologijo, za kar je bil seveda kriv Tom Cruise, ker je imel takšen vpliv na ljudi," je povedal Rinder: "Imel je vpliv na produkcijo, na produkcijsko hišo Paramount, na svoje odvetnike. Ljudje se preprosto niso želeli zameriti Cruisu. A v zadnjih časih se je to zelo spremenilo. Njegov sijaj je bil zatemnjen (zaradi obsedenosti s scientologijo) in ni več vodilna filmska zvezda. Še vedno služi mastne denarce preko franšize Misija nemogoče, a če mu to odvzamemo, je precej nepomemben. In šele zdaj se javljajo ženske, ki delijo svojo izkušnjo z njim."

icon-expand Tom Cruise v scientološki cerkvi velja za njihovega odrešenika. FOTO: Profimedia

Pred tedni je v intervjuju za revijo New York zoper Cruisa spregovorila igralkaThandie Newton, ki je z igralcem sodelovala pri drugem filmu Misije nemogoče. Ne samo, da je takrat prestajala 'pravi pekel', tudi s scientologijo jo je želel spoznati."Bil je zelo dobrodelen s količino informacij o scientologiji. Tudi božična darila so bila tako ali drugače povezana s scientologijo. Na primer knjiga z največjimi hiti scientologije, ki spominja na nekakšno 'biblijo'. Zdelo se mi je, da če privlači bogate, vplivne ljudi, da mora imeti nekakšen pomen, nekakšno lepilo, ki vse skupaj drži. No, tega nisem nikoli našla. Nisem razumela obsesije s to vero."