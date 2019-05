Zvezdnica zgrožena zaradi objavljenih golih fotografij

Junija 2018 je 28-letna avstralska reperka Iggy Azalea branila svoje gole fotografije, ki jih je objavila na Instagramu. Takrat je trdila, da se tako "osredotoča na nekaj kreativnega, kadar je na tleh". Pred dnevi pa so na splet prišle sveže gole fotografije zvezdnice in pevka se je na to odzvala zelo burno: "Danes sem polna negativnih čustev. Počutim se zaslepljeno, osramočeno, napadeno, jezno, žalostno ... Ne samo zaradi tega, ker teh fotografij nisem odobrila za to, da pridejo v javnost, toda tudi zaradi tega, kako bodo reagirali ljudje. Opazila sem veliko komentarjev s strani moških, ki so delili svoje fantazije, kaj bi delali z mojim telesom, zaradi tega sem zgrožena. Zaradi vseh grdih besed, ki so jih izrekli, se počutim, kot da bom bruhala," je zapisala tik pred tem, preden je zaprla vse svoje družbene profile.

Fotografije, ki so prišle v javnost, so bile posnete leta 2016 za revijo GQ in nikoli niso bile mišljenje za objavo, na njih je zvezdnica razkrila svoje prsi. "Če ste bili kadarkoli v preteklosti ponižani pred družino ali pred ljudmi, za katere vam je mar, boste razumeli, kaj trenutno preživljam – kot da bi eksplodirala atomska bomba, ki vas ne uniči le čustveno, ampak za seboj pusti uničenje v zasebnem življenju, ki vpliva tako na ljubezenska razmerja kot tudi na ljudi, ki vam pomenijo največ," je še dodala.

A njena odziv je naletel tudi na kritike, kajti zvezdnica je v preteklosti zagovarjala svoje gole fotografije – ki jih je objavila sama tudi na Instagramu, zato so ji mnogi očitali dvoličnost.