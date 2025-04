Zvezdnica Žlehtnobe: Peti z Ariano Grande je vznemirljivo in zasvajajoče

Erivo je zdaj dejala, da je peti s prijateljico 'vznemirljivo' in celo 'zasvajajoče'. "Čudovita sinergija nastane, ko delaš z osebo, ki te razume, te lahko pogleda v oči in točno ve, kaj potrebuješ in kdaj to potrebuješ, ne da bi zares rabil spregovoriti," je dejala. Ob tem je povedala, da sta se njuna glasova 'združila', saj sta poslušali druga drugo.

Zvezdnica je še enkrat več potrdila, da sta se zbližali tudi izven filmskih kamer. "Vedno sva se lahko pogovarjali o tem, kaj potrebujeva, ko so dnevi minevali," je dejala. Tudi na že omenjeni promocijski turneji sta si bili prijateljici po besedah Erivo vedno v oporo. "Bili so dnevi, ko sem bila preprosto zelo izčrpana in mi ni bilo do tega. V teh trenutkih je ona rekla: 'No, bom jaz prevzela'," se je spomnila konca lanskega in začetka letošnjega leta.