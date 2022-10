Zvezdnica Zmajeve hiše pri 22 letih doživela živčni zlom: Bilo je slabo

"To je bila ena velika ljubka mešanica domotožja, ki si ga nisem želela priznati, konstantnega dela od 18 leta naprej in osamljenosti, ki sem jo čutila večino časa," je povedala o času, ko se je popolnoma zlomila in dodala: "Bilo je zelo slabo. Grozno, v bistvu." A kljub slabemu počutju zaradi težav z duševnim zdravjem, se mlada igralka ni ustavila.

"Zelo sem hvaležna za tisto službo, a mi je bilo med snemanjem zelo težko," je povedala igralka, ki je v seriji Bates Motel zaigrala vlogo Emme Decody, ki je bila na sporedu med leti 2013 in 2017. "Urnik je deloval tako, da sem veliko časa preživela v apartmaju v Vancouvru, saj sem delala vsak drugi teden," je še dodala in razkrila, da je do leta 2016 že izkusila vse znake depresije.

"Ves čas sem delala. Bila sem zelo dobra v tem, da sem skrivala svoje težave. Če kaj, sem si samo želela pobegniti sama pred sabo," je še povedala igralka, ki je v tistem času snemala filma Igralec št. 1 in Thoroughbreds. Šele leta 2019 je opazila, da so se njene nenehne tesnobne misli začele odmikati.

Igralka, ki sedaj nastopa v vlogi Alicent Hightower v seriji Zmajeva hiša, pravi, da se bočuti veliko bolje, zasluge za to pa pripisuje prav seriji, v kateri igra, selitvi v London po razhodu z igralcem Christopherjem Abbottom in preboju, ki ga je doživela po pandemiji. Cooke, ki bo kmalu dopolnila 29 let, se veseli prihodnosti in tega, kar ji ta prinaša. "Večina ljudi bi se v trenutku vrnila v čas, ko so bili stari 22 let. No, jaz se ne bi," je še pristavila igralka ob spominu na težko obdobje, ki ga je preživela.