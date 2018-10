Zvezdnica znova našla srečo v ljubezni

Zvezdnica filmov o nadvse priljubljenem čarovniku Harryju Potterju, Emma Watson, se je konec lanskega leta po dveh letih romance razšla z deset let starejšim računalniškim inženirjem Williamom Knightom. Zaljubljenca sta svojo zvezo skrbno varovala pred javnostjo, tudi o razhodu zvezdnica ne želela govoriti. V nekem intervjuju je dejala, da svoje romantične zveze ne razglaša tudi zaradi tega, ker ne želi, d bi se partner počutil, kot da je del predstave: "Ne želim, da se oseba, ki mi je blizu, počutil, kot da je del predstave ali igre. Zato ne morem govoriti o svojem fantu v intervjuju in potem pričakovati, da me ne bodo fotografirali, ko z njim hodim po ulici."

Igralka, ki nadvse skrbno čuva svoje zasebno življenje, trenutno uživa na počitnicah v Mehiki. Kljub temu da se izogiba fotografom, pa je uspelo paparacu v objektiv ujeti zvezdnico med poljubljanjem s svojim novim partnerjem Brendanom Wallaceom. Tudi Brandon ne prihaja iz filmskega sveta, je namreč direktor tehnološkega podjetja, ki se ukvarja z aplikacijami.