Zvezdnice filma Charliejevi angelčki združile moči za Demi Moore

Zvezdnica se je po šestih letih ponovno srečala s stanovskimi kolegicami Cameron Diaz, Drew Barrymore in Lucy Liu, s katerimi je leta 2003 zaigrala v akcijskem filmu Charliejevi angelčki: S polno brzino. Zvezdnice, ki so bile v javnosti skupaj nazadnje videne leta 2019, so se v spletnem pogovoru med drugim pogovarjale o pritiskih, ki jih zaradi visokih družbenih standardov čutijo ženske vsepovsod.

"Mislim, da lahko govorim za vse, ko rečem, da smo zelo ponosne nate," je v pogovoru dejala Lucy in pohvalila predstavo Demi v filmu, ki raziskuje, kaj vse so ljudje pripravljeni storiti za večno mladost. "Vedno si imela to v sebi, v vsem, kar si delala. Toliko ranljivosti in moči si prikazala na kameri." S tem sta se strinjali tudi Drew in Cameron. "Trenutek, ko si si odstranjevala ličila in pokazala davek, ki ga zahtevajo nedosegljiva pričakovanja družbe, je bil posnet tako, da je resnično ujel to surovost."