Zvezdnice iz družine Kardashian-Jenner nekoč in danes

Tisti, ki spremljate slavno družino Kardashian-Jenner, ste verjetno opazili, da so slavne sestre v zadnjih tednih pritegnile veliko pozornosti zaradi svojega spremenjenega videza, in pri tem ne mislimo na izgubo kilogramov. Izbrskali smo nekaj starih fotografij, ki razkrivajo, da so se precej spremenile v obraz.

Khloe Kardashian, Kourtney Kardashian, Kim Kardashian West, Kylie JennerinKendall Jenner ter njihova mamaKris Jennerso se sčasoma, odkar so leta 2007 začele snemati šovKeeping Up with the Kardashians, zelo spremenile. Čeprav je od takrat minilo že 13 let, lahko rečemo, da so zvezdnice iz dneva v dan videti bolj mladostno. Po mnenju nekaterih njihovih oboževalcev so se v zadnjem času tako spremenile, da so na prvi pogled postale povsem druge osebe. Njihov videz je komentiral tudi plastični kirurg iz Londona Julian de Silva.

icon-expand Kim Kardashian leta 2006 (levo) in danes FOTO: Profimedia

Kim Kardashian je imela na začetku svoje zvezdniške poti polnejša lica. Pred leti je priznala, da je leta 2010 med snemanjem šova Keeping Up with the Kardashians imela botoks. Čeprav so se v medijih že večkrat pojavile špekulacije, da si je dala popraviti nos, je letos dejala: "Nikoli si nisem dala popraviti nosa." Plastični kirurg Julian de Silva je za Kim dejal, da je njen obraz blizu popolnosti, če ga analiziramo po znanstveni raziskavi, znani kot zlati rez. Po obraznih linijah je blizu grški ideji popolnosti. Med drugim je še opomnil, da je znano, da je Kim navdušena nad vampirskim liftingom, s pomočjo katerega ohranja mladostno in lepo kožo. Strokovnjaki pacientu odvzamejo kri, jo primerno obdelajo, iz celic krvne plazme pridobijo rastne faktorje, ki jih nato vbrizgajo v obraz, s tem naj bi aktivirali celice kože, da povečajo proizvodnjo kolagena.

icon-expand Kendall in Kylie Jenner leta 2017 FOTO: Profimedia

22-letna Kylie Jenner, najmlajša od sester Kardashian-Jenner, je postala milijarderka zahvaljujoč svojemu kozmetičnemu podjetju. Kozmetični imperij je začela snovati leta 2015, sestavljata pa ga dve veji – Kylie Cosmetics in Kylie Skin. Zvezdnica je nedavno dejala, da na svojem obrazu uporablja začasno polnilo.

icon-expand Kylie Jenner se je z leti zelo spremenila. FOTO: Profimedia

Njena dve leti starejša sestra Kendall Jenner se jena družbenih omrežjih branila obtožb, da je imela leta 2016 lepotni poseg. Lepotni kirurg de Silva pravi, da se vidi, da si je Kylie dala polnilo v ustnice, sicer pa dodaja, da si ni veliko popravila.

icon-expand Kendall Jenner je zanikala, da si je dala popraviti nos. FOTO: Profimedia

Za njeno sestro Kendall pa je dejal: "Njene obrvi so videti višje in naklon obrvi je videti bolj obokan, kar se običajno doseže z uporabo botoksa. Njen nos je videti bolj raven, vendar to lahko dosežete tudi z ustreznim senčenjem, konturo. Njena čeljust in brada sta videti enako. Njene ustnice so videti polnejše. Enak učinek lahko dosežete s polnilom za ustnice."

icon-expand Khloe Kardashian: nekoč in danes FOTO: Profimedia

Khloe Kardashianje ena tistih, ki se je v zadnjih 13 letih najbolj spremenila. Zvezdnica trdi, da je njena vitka postava posledica obiska telovadnice, kamor zahaja petkrat na teden. Kar zadeva obraz, pa je priznala, da je leta 2016 eksperimentirala s polnili – ne povsem uspešno. Nekateri njeni oboževalci so pred dnevi na družbenih omrežjih zapisali, da je postala povsem druga oseba.

"Khloe ima oči bolj odprte in večja je razdalja med njeno zgornjo veko in obrvjo. Botoks lahko uporabimo za odpiranje oči, včasih pa je za dosego bolj odprtega videza potreben dvig zgornje veke. Prej se njena brada ni ujemala z njenim obrazom. Sedaj ni videti manjša, ampak se bolje prilega njenemu obrazu. Večjo brado se lahko spremeni na dva načina. S kirurškim posegom se jo lahko zmanjša z brušenjem ali pa se ji doda volumen s pomočjo vsadkov v lica in čeljust ter se tako vzpostavi skladnost." Kirurg je nato še hudomušno pristavil, da lahko spremembe na obrazu naredite tudi s pomočjo aplikacij za fotografije, kar je hitreje kot posegi.

icon-expand Kourtney Kardashian: nekoč in danes FOTO: Profimedia

Čeprav jeKourtney Kardashiannajstarejša od sester, je na fotografijah videti mlajša za svojih 41 let. Svojo brezhibno kožo pripisuje strogi dieti brez glutena in mleka ter režimu negi kože. "Rekla bi, da sem v zadnjih treh letih res začela skrbeti za svojo kožo tako, da je opazna velika razlika," je izjavila pred dvema mesecema. "Kourtney je izgubila nekaj obsega na licih, vendar se to lahko zgodi z naravnim staranjem. Njena koža je videti čudovito in gladko. Prehrana lahko na vašo kožo močno vpliva, pri tem pa seveda pomaga tudi, če ne kadite in se ne izpostavljate soncu," svetuje kirurg.

icon-expand Kris Jenner leta 2008 (levo) in danes FOTO: Profimedia