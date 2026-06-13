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Zvezdnice, ki so na tribunah držale pesti za svoje izbrance

Los Angeles, 13. 06. 2026 07.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
E.M.
Victoria Beckham

Začelo se je svetovno prvenstvo v nogometu, ki si ga bo v živo zagotovo ogledalo tudi marsikatero odmevno ime. Na navijaških tribunah so v preteklosti redno sedeli tudi zvezdnici Victoria Beckham in Shakira, ki sta pesti držali za svoja izbranca. Katere zvezdnice so še (bile) tako imenovane 'WAG-ice'?

Izraz WAG (wives and girlfriends oziroma žene in dekleta) izvira iz angleškega jezika in se je uveljavil v začetku 21. stoletja, zlasti v britanskih tabloidih. Sčasoma je izraz prerasel v širši kulturni fenomen, ki ne označuje le statusa partnerke, temveč pogosto namiguje tudi na specifičen življenjski slog, ki vključuje medijsko izpostavljenost, razkošje in vpliv na modno industrijo.

Victoria Beckham
Victoria Beckham
FOTO: Profimedia

Ko je govora o ženah in dekletih nogometašev oziroma športnikov nasploh, je na samem vrhu seznama zagotovo nekdanja članica zasedbe Spice Girls, danes modna oblikovalka, Victoria Beckham. Dolgoletna soproga nogometaša Davida Beckhama je svojega izbranca velikokrat spodbujala na tribunah, pa naj bo to v času klubskih tekmovanj ali nastopov z reprezentanco. Takrat ji je družbo na tribuni delala tudi pevka Cheryl Cole, tedanja žena angleškega reprezentanta Ashleyja Cola.

Eno najbolj odmevnih imen med dekleti in ženami nogometašev je bilo dolga leta zagotovo Shakira. Kolumbijska pop zvezdnica je bila kar 11 let boljša polovica nogometaša Gerarda Piquéja in v družbi sinov ga je redno bodrila na tekmah. Čeprav je njunega zakona konec, glasbenica z nogometom ostaja tesno povezana. Njena hita Waka Waka in La La La (Brazil 2014) sta postala nepogrešljiv del svetovnih prvenstev.

Shakira
Shakira
FOTO: Profimedia

Nezvestoba ni končala le zakona med Shakiro in Piquéjem, bila je tudi razlog za razdor zaroke med pevko Becky G in nogometašem Sebastianom Lletgetom. Dokler sta bila skupaj, ga je glasbenica podpirala tudi s tribune.

Becky G
Becky G
FOTO: Profimedia

Med aktualnimi tako imenovanimi "WAG-icami" danes zagotovo kraljuje vplivnica Georgina Rodríguez, zaročenka Cristiana Ronalda, ki utrinke iz svojega luksuznega življenja redno deli s svojimi sledilci. Nekoč 'navadna' prodajalka v trgovini z oblačili svojega partnerja redno spremlja na tekmah, ne glede na to, kje na svetu so.

Georgina Rodríguez
Georgina Rodríguez
FOTO: Profimedia

Pevki Perrie Edwards in Leigh-Anne Pinnock imata skupaj več kot le dejstvo, da sta dolga leta peli v skupini Little Mix. Obe sta ljubezen in očeta svojih otrok našli v nogometaših. Srce prve greje Alex Oxlade-Chamberlain, druge pa Andre Gray.

Perrie Edwards in Alex Oxlade-Chamberlain
Perrie Edwards in Alex Oxlade-Chamberlain
FOTO: Profimedia
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Med poročanjem v živo ga je presenetila s poljubom na lice

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