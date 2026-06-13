Zvezdnice, ki so na tribunah držale pesti za svoje izbrance

Izraz WAG (wives and girlfriends oziroma žene in dekleta) izvira iz angleškega jezika in se je uveljavil v začetku 21. stoletja, zlasti v britanskih tabloidih. Sčasoma je izraz prerasel v širši kulturni fenomen, ki ne označuje le statusa partnerke, temveč pogosto namiguje tudi na specifičen življenjski slog, ki vključuje medijsko izpostavljenost, razkošje in vpliv na modno industrijo.

Ko je govora o ženah in dekletih nogometašev oziroma športnikov nasploh, je na samem vrhu seznama zagotovo nekdanja članica zasedbe Spice Girls, danes modna oblikovalka, Victoria Beckham. Dolgoletna soproga nogometaša Davida Beckhama je svojega izbranca velikokrat spodbujala na tribunah, pa naj bo to v času klubskih tekmovanj ali nastopov z reprezentanco. Takrat ji je družbo na tribuni delala tudi pevka Cheryl Cole, tedanja žena angleškega reprezentanta Ashleyja Cola.

Eno najbolj odmevnih imen med dekleti in ženami nogometašev je bilo dolga leta zagotovo Shakira. Kolumbijska pop zvezdnica je bila kar 11 let boljša polovica nogometaša Gerarda Piquéja in v družbi sinov ga je redno bodrila na tekmah. Čeprav je njunega zakona konec, glasbenica z nogometom ostaja tesno povezana. Njena hita Waka Waka in La La La (Brazil 2014) sta postala nepogrešljiv del svetovnih prvenstev.