Zvezdnice, ki so posvojile ali rodile otroke po 44. letu

Poleg Cameron Diaz, ki je na začetku letošnjega leta presenetila s čudovito novico, smo poročali tudi o igralki Chloë Sevigny,ki pri 45 letih pričakuje prvega otroka. Zvezdnica sicer svoje zasebno življenje skrbno čuva pred mediji, prav tako javno ne razglablja o ljubezenski plati.

Sandra Bullock je sinaLouisa posvojila leta 2010 pri svojih 45 letih, pet let kasnejepa je posvojila še hčerko Lailo:"Ko gledam Lailo, v mojih mislih ni kančka dvoma, da ne bi smela biti tukaj." ZaPeople je še dodala: "Oba moja otroka sta prišla ravno ob pravem času."

Marcia Cross, ki se je marsikateremu gledalcu prikupila s svojo vlogo v seriji Razočarane gospodinje, je imela kar dvojno srečo. Pri 44 letih je rodila dvojčici:"Strah me je bilo imeti deklico – če bi bila samo ena. A sem navdušena, saj smo zelo povezane."

Tudi pevkaGwen Stefanije pri 44 letih pozdravila svojega tretjega sina Apolla, ki se je pridružil Kingstonu in Zumu. Sicer pa je vse tri sinove imela z nekdanjim partnerjem Gavinom Rossdaleom. "Blagoslovljena sem. Vsi trije fantje so čudoviti,"je tedaj povedala za People.

Priznana igralka Diane Keaton je pri svojih 50 letih posvojila hčerko Dexter in pet let kasneje sina Duka."Preden sem imela otroke, me je skrbelo le zase," je povedala igralka. "Ko si starš, pa so skrbi običajen del vsakega dne."

Pri isti starosti je postala mati tudi Janet Jackson. V tistem času je pevka tudi odpovedala turnejo, saj se je želela osredotočili na svojo družino: "Z možem načrtujeva družino. Zato bom morala turnejo prestaviti."