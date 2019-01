Zvezdnice, ki so zanikale lepotne popravke

Zvezdnice, kot so Jennifer Lopez, Ariana Grande, Kendall Jenner, Nicki Minaj, Kim Kardashian West in mnoge druge so bile v preteklosti tarča kritik, da so si pot do 'popolnega videza' utrle s pomočjo lepotnih operacij. Lepotice so vse popravke odločno zanikale.

Kristin Cavallari, 32-letna medijska osebnost

Kristin Cavallari je bila tarča obtožb, da je prestala več različnih lepotnih popravkov FOTO: Profimedia

Prepoznaven medijski obraz, Kristin Cavallari, je pred časom postala tarča kritik, da je prestala kar nekaj lepotnih popravkov, med drugim naj bi si povečala ustnice ter vstavila polnila v lica ter predel pod očmi, uporabila pa naj bi tudi botoks. Cavallarijeva je govorice zanikala s trditvijo: ''Nikoli nisem naredila nič s svojim obrazom, ampak bom vse govorice vzela kot kompliment. Vsem, ki govorijo kaj takšnega o meni, bi svetovala, naj najprej preverijo verodostojnost svojih virov. Ponosna sem, ker nisem uporabila niti ene injekcije.'' Bella Hadid, 22-letna manekenka in model

Bella Hadid se boji polnil in pravi, ne bi nikoli prestala nobene operacije FOTO: Profimedia

Supermanekenka Bella Hadid je spregovorila o zgodovini svojih domnevnih lepotnih operacij in povedala: ''Ljudje domnevajo, da sem prestala številne operacije – popravila to in ono. Veste kaj? Moj obraz lahko brez težav skenirate. Bojim se polnil, ki jih uporabljajo za povečanje ustnic, s svojim obrazom pa ne bi želela narediti popolnoma nič, ker se bojim, da bi se lahko kaj ponesrečilo.'' Ariana Grande, 25-letna glasbenica

Ariana Grande pravi, da je bila njena transformacija popolnoma naravna FOTO: Profimedia

Pevka in igralka Ariana Grande je govorice o svojih lepotnih popravkih zavrnila z besedami: ''Ko sem pristala na nekaterih naslovnicah, so bili odzivi mešani. Ljudje so govorili: ''Oh, Ariana Grande je povečala oprsje, povzdignila obrvi, preoblikovala ličnice, operirala ustnice ... '' Ob tem so vsi ti ljudje primerjali moje fotografije z naslovnic s fotografijami, ki so nastale, ko sem obiskovala srednjo šolo. Seveda sem se v tem času spremenila. Mislim, da je šla pubertera lepo skozi.'' Mandy Moore, 34-letna igralka

Mandy Moore se je zdelo smešno, ko je brala, da naj bi prestala operacijo nosu FOTO: Profimedia

''Spomnim se, da sem na nekem blogu prebrala, da sem prestala operacijo nosu. Spreletelo me je: ''No, to je pa nenavadno, moj nos je namreč popolnoma nepopoln.'' Takrat sem se začela smejati in pomislila: ''Če bi prestala operacijo nosu, bi najprej popravila del, ki na mojem nosu najbolj izstopa in danes ne bi bil tako viden.'' Mislim, da so ljudje prepričani, da si je vsak zvezdnik dal nekaj popraviti ali povečati, a to ni res. Zavedam pa se dejstva, da si bodo ljudje vedno mislili svoje in govorili tisto, kar si mislijo ... To me sploh ne moti,'' je o govoricah glede korekcije nosu dejala igralka Mandy Moore. Kendall Jenner, 23-letna manekenka

Kendall Jenner je odločno zavrnila povečanje ustnic FOTO: Profimedia

Jennerjeva je dejala, da so se govorice o njenih lepotnih popravkih pojavile leta 2017, kmalu potem, ko je pozirala z mlajšo sestro Kylie Jenner. ''Kmalu zatem, ko sva s Kylie pozirali skupaj, so povsod pristale najine fotografije in večina naslovov je bila: ''O moj bog, Kendall je prestala operacijo ustnic in popolno rekonstrukcijo obraza!'' Takrat sem si mislila, da je vse skupaj preveč noro, da bi se s tem sploh lahko ukvarjala. Če bi se začela zagovarjati, bi samo spodbudila nastanek novih govoric in ljudje bi rekli: ''No, zdaj se pa še zagovarja ... Zagotovo je kriva,'' je o svoji neodzivnosti na govorice priznala 23-letnica in dodala: ''Zakaj bi kot uspešen model prestala rekonstrukcijo obraza? To nima nikakršnega smisla.'' Chrissy Teigen, 33-letni model

Chrissy Teigen je priznala, da si je dala odstraniti maščobo z nadlahti - to pa je obenem njen edini lepotni popravek FOTO: Profimedia

Chrissy Teigen se je leta 2017 javno pošalila, da je vse na njej umetno, razen ličnic. Takrat je menila, da bo šala nedolžna in predvsem neopazna, a se je izkazalo popolnoma drugače. ''Res je, da sem si dala odstraniti maščobo z nadlahti, to pa je tudi vse. To je obenem opomin, da se nikoli več ne šalim glede lastnega videza, ker ljudje vse vzamejo preveč dobesedno. Poglejte, na primer, mojo zadnjico. Kdo na svetu bi si želel imeti tolikšno zadnjico? Če bi šla pod nož, bi najverjetneje poskrbela tudi za to.'' Katy Perry, 34-letna glasbenica

Katy Perry nima nič proti lepotnim operacijam, a je do sedaj uporabila le laserski tretma FOTO: Profimedia

''Ljudje pogosto namigujejo, da so moji 'telesni atributi' umetni. Ni res. Do sedaj sem prestala zgolj laserski popravek okoli oči in vbrizgavanje polnila pod očmi – kar priporočam vsem, ki se spopadajo s temnimi kolobarji okoli oči,'' je dejala glasbenica Katy Perry in priznala, da osebno nima nič proti lepotnim operacijam:'' Bodite to, kar ste! Če so vam všeč lepotni popravki, kar pogumno!'' Kim Kardashian West, 38-letna resničnostna zvezdnica

Kim Kardashian West so obtožili, da je poporodno težo izgubila s pomočjo operacije FOTO: Profimedia

Potem ko je resničnostna zvezdnica Kim Kardashian West leta 2013 rodila svojo hčerko North, se je znašla na udaru obtožb, da se je s pomočjo plastičnih operacij znebila poporodne teže. Takrat je na svojem Twitter profilu zapisala: ''Jezna sem, ker sem videla toliko zapisov o tem, kako sem s pomočjo operacij izgubila nosečniške kilograme. To je laž! Trdo sem delala in trenirala, jedla zdravo hrano in sama sebi vsak dan znova postavljala nove izzive. Ponosna sem na svoj dosežek in tega mi nihče ne more odvzeti, niti lažna poročila. O meni lahko govorite karkoli, ampak vedno trdo delam in sem disciplinirana na vseh področjih!'' Jennifer Lopez, 49-letna glasbenica in igralka

Jennifer Lopez je zanikala lepotne popravke FOTO: Profimedia

Latino divo je leta 2013 pod drobnogled vzel plastični kirurg dr. Ayham Al-Ayoubi, ki se je lotil analize njenih fotografij in trdil, da so na njej vidne sledi lepotnih popravkov. Takrat je Lopezova twitnila: ''Se opravičujem, gospod, ampak nikoli nisem prestala nikakršne lepotne operacije.'' Nicki Minaj, 36-letna glasbenica

Nicki Minaj pravi, da pri njej veliko spremembo naredijo ličila FOTO: Profimedia