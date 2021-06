Zvezdnice serije Seks v mestu spet skupaj: Ne morem verjeti, da se to dogaja

Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon in Kristin Davis so nazaj. Zvezdnice so se dobile na prvem skupnem branju scenarija nove serije And Just Like That, v kateri bomo videli njihove legendarne televizijske like Carrie Bradshaw, Miranda Hobbes in Charlotte York Goldenblatt ter njihove partnerje, in sicer več let po tem, ko smo jih nazadnje gledali na velikem platnu v filmu Seks v mestu 2 leta 2010.

"Spet skupaj," je objavo njihove nove fotografije na družbenih omrežjih obeležila 56-letna Sarah Jessica Parker. "Na branju naših prvih epizod. Skupaj s starimi znanci in novimi člani igralske zasedbe. Kot sladoledna kupa."

"Prijateljstvo ne gre nikoli iz mode," je 55-letna Cynthia Nixon na svojem profilu zapisala ob isti fotografiji, medtem ko je Kristin Davis komentirala: "Rada vaju imama za vse večne čase."

Sarah J. Parker je v svoji Instagramovi zgodbi med drugim razkrila, da je na branje scenarija prišla prezgodaj in da je bila prisotna nervoza. Kristin je objavo svoje igralske kolegice Sarah J. Parker nato delila v Instagramovi zgodbi in jo pospremila z besedami: "Ne morem verjeti, da se to dogaja."