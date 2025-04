Navdušenje, kriki in evforija v vesoljskem plovilu: 'Dekleta, poglejte luno'

Še vedno odmeva odhod prve izključno ženske posadke v vesolje po 62 letih. Podjetje Blue Origin , ki je organiziralo polet, je s svetom delilo posnetke zvezdnic v vesolju. Dekleta niso mogla skriti navdušenja. "Ena, dve, tri ... zavzemimo vesolje!" so družno zaklicale. Ko je ena od njih zagledala luno, je vse pozvala, naj se ozrejo skozi okno. "Luna! Dekleta, poglejte luno. To je noro. Vau, poglejte modro črto," je dejala. Ob tem je videti, da so zvezdnice vidno uživale v breztežnosti.

Tokratne odprave so se, kot rečeno, udeležile Katy Perry, zaročenka milijarderja Jeffa Bezosa Lauren Sanchez, televizijska voditeljica Gayle King, vesoljska inženirka Aisha Bowe, raziskovalka Amanda Nguyen in filmska producentka Kerianne Flynn. Na pot so odšle v ponedeljek točno ob 15. uri in 30 minut po našem času. Let je trajal dobrih 10 minut in potnice ponesel tik nad Karmanovo črto, ki razmejuje Zemljino atmosfero in vesolje.