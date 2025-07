Zvezdnici končno naslovili domnevni 20-letni spor

Igralka Jennifer Love Hewitt je po letih špekulacij v intervjuju za Vulture naslovila domnevni spor, ki naj bi se odvijal med njo in njeno soigralko iz grozljivke Vem, kaj ste zakrivili lansko poletje Sarah Michelle Gellar . "Iskreno ne vem, kako so se govorice začele. Mislim, da ljudje ne želijo, da bi bila zgodba preprosta. Zakaj moramo ljudje vedno biti nostrojeni drug proti drugemu?"

"Sarah nisem videla," je mediju pojasnila Jennifer. "Dobesedno se nisva pogovarjali, odkar sem jo videla pri 18 letih, ko je izšel prvi film. Zato se mi zdi tako smešno. Ljudje so mi rekli, naj se odzovem, jaz pa sem jih vprašala, kaj naj rečem. Nisem je videla. Kar se mene tiče, sva v redu. Nimam pojma, od kod to (govorice, op.a.) prihaja."

Zvezdnici bi se morali ponovno srečati na rdeči preprogi nedavne premiere priredbe kultne grozljivke, pa se to ni zgodilo. Sarah je na Instagramu zapisala, da se nista časovno ujeli, a da je bila Jennifer, ki je zaigrala tudi v priredbi, fantastična. "Jennifer žal ni prišla na zabavo po premieri, a to ne spremeni dejstva, kako čudovita je bila." V priredbi grozljivke je sicer svojo vlogo obnovil tudi Sarin dolgoletni soprog Freddie Prinze Jr.

Govorice o sporu, ki po besedah obeh igralk nimajo prave teže, so plod številnih poročanj, da zvezdnici nimata stikov ter dejstva, da nikoli nista bili skupaj fotografirani v javnosti. K vsemu skupaj so pripomogla še pričanja tako imenovanih anonimnih virov blizu igralk in nerodni trenutki med intervjuji tekom let.