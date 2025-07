Zvezdnici o pevcu: 'Celemu svetu je lagal o meni'

Pevko Jade Thirlwall , ki se je po razpadu priljubljene skupine Little Mix odpravila na samostojno glasbeno pot, so v eni od oddaj vprašali, s kom ne bi nikoli želela posneti dueta. "Oboževalci že vedo, s kom ne bi sodelovala. To je Charlie Puth ," je dejala pevka.

Thirlwall in Puth se poznata že od leta 2016, ko so Little Mix in Puth skupaj izdali pesem Oops. V času promocije omenjene skladbe naj bi jo Puth, čeprav naj bi vedel, da je imela Thirlwall partnerja, osvajal, o čemer je zvezdnica že večkrat javno spregovorila.

Delček pogovora je na Instagramu delil eden od profilov, ki objavlja novosti s področja popularne kulture. Objavo je kasneje zasledila igralka Bella Thorne. "Celemu svetu je lagal o meni in sprožil vlak sovraštva. Vse skupaj zato, ker nisem želela ... spati z njim," je zapisala v komentarju pod objavo.

Thorne in Puth naj bi imela kratko romanco decembra 2016, ko so ju skupaj ujeli v Miamu. Zatem je pevec igralko obtožil nezvestobe, ob tem pa trdil, da se Thorne še vedno dobiva z njenim bivšim partnerjem Tylerjem Poseyjem. "Rekla mi je, da ni več z njim. To je zame vse novo," je dejal tedaj. Thorne je večkrat zatem potrdila, da s Poseyjem v času, ko sta se dobivala s Puthom, nista bila več skupaj.