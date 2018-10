Zvezdnici protestirali proti Kavanaughu in bili aretirani

Nominacija Bretta Kavanaugha za vrhovnega sodnika Združenih držav Amerike je dvignila veliko prahu v javnosti. Slednji je bil obtožen številnih spolnih napadov, zato so pripadnice ženskega spola množično protestirale. V protestnem shodu sta bili tudi manekenka Emily Ratajkowski in igralka Amy Schumer, ki sta se znašli med 302 ženskami, katerim je bila odvzeta prostost.

27-letna manekenkaEmily Ratajkowski se je znašla med množico žensk, ki so nedavno protestirale pred vrhodnim sodiščem v Washingtonu. V roki je držala transparent, na katerem je pisalo kratko, a zelo jasno sporočilo: ''Spoštujte obstoj ženske populacije ali pričakujte naš upor.''

In točno to se je dogajalo na protestnem shodu: upor zoper nominacijo Bretta Kavanaughaza vrhovnega sodnika. 53-letni odvetnik, politik in republikanec, ki uživa podporo aktualnega ameriškega predsednika Donalda Trumpa, je bil nominiran za vrhovnega sodnika, kar je v javnosti dvignilo veliko prahu – završalo je predvsem med pripadnicami ženskega spola.

Kavanaugh se je namreč že pred časom znašel na udaru resnih obtožb o spolnih prestopkih – navajamo nekaj primerov žensk, ki so zatrdile, da jih je politik na takšen ali drugačen način zlorabil: Profesorica Christine Blasey Ford je obtožila Kavanaugha, da jo je na študentski zabavi v 80. letih porinil na posteljo, poskušal z nje strgati oblačila in ji z roko pokril usta, medtem ko je kričala ter vpila na pomoč. Debra Ramirez je zatrdila, da je Kavanaugh na eni izmed študentskih zabav porival svoj spolni ud proti njenemu obrazu, potem, ko se je slekel pred njo in od nje zahteval, da ga gleda. Julie Swetnick je dejala, da sta bila Kavanaugh in njegov prijatelj Mark Judge del skupine moških, ki so omamili in skupinsko posilili več žensk. Kavanaugh je vse obtožbe zanikal. Emily se je znašla med 302 ženskami, katerim je bila na protestu odvzeta prostost – ista usoda je doletela tudi ameriško igralko in komedijantko Amy Schumer. Slednja je na svojem Instagramu delila fotografijo, na kateri v spremstvu policista v znak protesta drži stegnjeno pest v zrak.

Po aretaciji je Emily na svojem Instagramu zapisala: ''Danes sem bila aretirana na protestnem shodu zoper nominacijo Bretta Kavanaugha za vrhodnega sodnika – zoper moškega, ki je bil s strani številnih žensk deležen obtožb spolne zlorabe. Moški, ki povzročajo škodo, bolečino in trpljenje ženskam, ne smejo več uživati takšnih pozicij moči.'' 27-letna manekenka je izpostavila svojo zahtevo do države: ''Zahtevam takšno vlado, ki priznava, spoštuje in podpira ženske na popolnoma enak način kot moške.'' Na shodu je bila tudi Amber Heard, ki je svoje zadovoljstvo nad protestom izrazila z besedami: ''Ponosna sem, da delim te trenutke s številnimi neverjetno pogumnimi ženskami in ponosnimi ljudmi, ki jim v tako pomembnem in odločilnem času ni vseeno za prihodnost našega ljudstva.''