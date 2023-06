Zvezdnici serije Ljubke lažnivke podprli stavko scenaristov

V dobrem mesecu stavke je gibanje podprlo tudi marsikatero znano ime. Stavki se je pridružila igralka in komedijantka Tina Fey , družbo pa ji je delal tudi voditelj Seth Meyers . Scenariste sta podprla še igralec Rob Lowe ter oskarjevka Susan Sarandon . Že od samega začetka pa je ena najbolj glasnih podpornic zvezdnica serije in filmov Seks v mestu Cynthia Nixon .

Spomnimo, v začetku maja je na tisoče hollywoodskih televizijskih in filmskih scenaristov po neuspešnem pogajanju za višjo plačo in boljše delovne pogoje začelo s stavko, ki je močno vplivala tako na urnik snemanja pogovornih oddaj kot tudi na ustvarjanje serij in filmov. To je prva stavka ameriškega združenja scenaristov v zadnjih petnajstih letih. Nazadnje so stavkali leta 2007, stodnevna stavka pa je industrijo stala 1,8 milijarde evrov.