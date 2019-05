Zvezdnici spet prijateljici, skupaj sta posneli pesem o zadnji plati

Hotelska dedinja in občasna pevka in DJ-ka Paris Hilton ima novo pesem s tandemom Dimitri Vegas & Like Mike, ki ima naslov Best Friend's Ass. Seveda je zadeva pomenljiva, saj večina ve, o kom je govora. Gre seveda za njeno slavno kolegico in nekdanjo stilistko Kim Kardashian.

Znano je, da sta bili zvezdnici nekaj časa "skregani", potem ko je slava Kardashianove presegla slavo Hiltonove, a stare zamere so očitno pozabljene, Kim pa ima dober smisel za humor in samoironijo, saj je privolila, da se bo pojavila v videospotu za omenjeno pesem.

Paris in Kim sta se menda na snemanju odlično zabavali, kot je Hiltonova objavila tudi na Instagramu, prve odlomke iz videospota pa si že lahko ogledate v kratkem napovedniku!