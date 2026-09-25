Zvezdnici Susan Sarandon in Hannah Einbinder aretirani na protestu

New York je v četrtek pričakoval nagovor izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja na odru Generalne skupščine Združenih narodov, kar je v mesto privabilo številne protestnike. Med njimi so bili tudi nekateri znani obrazi, kot denimo Susan Sarandon in Hannah Einbinder. A njuno nasprotovanje politiki izraelskega premierja se ni končalo tako mirno, kot bi morda pričakovali.
Zvezdnici so na dogodku namreč aretirali. Policija je posredovala po tem, ko so se protestniki zbrali v neposredni bližini sedeža Združenih narodov, prav v času, ko se je premier pripravljal na nagovor. V neprijavljen protest pa so z aretacijami začeli šele po tem, ko udeleženci kljub večkratnim opozorilom niso želeli sprostiti blokiranega križišča. Z oskarjem nagrajena igralka in zvezdnica serije Povprečnici sta bili tako kljub svojemu zvezdniškemu statusu med tistimi, ki sta morali na policijsko postajo.
Za Sarandon to sicer ni prvo srečanje s policijo zaradi njenih aktivističnih podvigov. Igralka je že na beneškem filmskem festivalu javno spregovorila o tem, da v zadnjem času izgublja projekte zaradi svojih kritičnih pogledov na vojno v Gazi. Kot je dejala, so številne agencije aktivno svetovale producentom, naj je ne najemajo. "Še vedno mi jemljejo filme, ker so določeni krogi v industriji mnenja, da sem šla čez mejo. To je struktura moči, s katero se soočam," je pojasnila. Kljub pritisku 79-letnica poudarja, da je našla svojo skupnost ljudi, s katerimi si delijo iste vrednote, in da ne namerava utihniti.
Incident pa se ni zgodil le pred dvorano, kjer je imel govor Netanjahu, temveč tudi v njej. Ob začetku govora izraelskega premierja je na desetine delegatov iz celega sveta demonstrativno zapustilo dvorano. Izraelec je v svojem nagovoru ostro kritiziral ne le sovražnike, temveč tudi zaveznice, kot sta Velika Britanija in Francija, ki sta se nedavno premaknili v smeri priznanja Palestine. Obtožil jih je hinavščine in zgodovinske nedoslednosti glede vprašanja kolonializma, medtem ko je branil izraelske vojaške operacije v regiji.
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