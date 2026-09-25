Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Zvezdnici Susan Sarandon in Hannah Einbinder aretirani na protestu

New York, 25. 09. 2026 09.31 pred 12 minutami 2 min branja 3

Avtor:
K.A.
Susan Sarandon

V središču New Yorka je prišlo do odmevnega policijskega posredovanja, v katerem sta bili med številnimi protestniki pridržani tudi Susan Sarandon in Hannah Einbinder. Priznani igralki sta sodelovali na protestu proti politiki izraelskega premierja, policija pa je posredovala po tem, ko udeleženci kljub večkratnim opozorilom niso želeli sprostiti blokiranega križišča.

New York je v četrtek pričakoval nagovor izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja na odru Generalne skupščine Združenih narodov, kar je v mesto privabilo številne protestnike. Med njimi so bili tudi nekateri znani obrazi, kot denimo Susan Sarandon in Hannah Einbinder. A njuno nasprotovanje politiki izraelskega premierja se ni končalo tako mirno, kot bi morda pričakovali.

Susan Sarandon so na protestu aretirali.
Susan Sarandon so na protestu aretirali.
FOTO: Profimedia

Zvezdnici so na dogodku namreč aretirali. Policija je posredovala po tem, ko so se protestniki zbrali v neposredni bližini sedeža Združenih narodov, prav v času, ko se je premier pripravljal na nagovor. V neprijavljen protest pa so z aretacijami začeli šele po tem, ko udeleženci kljub večkratnim opozorilom niso želeli sprostiti blokiranega križišča. Z oskarjem nagrajena igralka in zvezdnica serije Povprečnici sta bili tako kljub svojemu zvezdniškemu statusu med tistimi, ki sta morali na policijsko postajo.

Hannah Einbinder je bila prav tako aretirana zaradi sodelovanje pri protestu.
Hannah Einbinder je bila prav tako aretirana zaradi sodelovanje pri protestu.
FOTO: Profimedia

Za Sarandon to sicer ni prvo srečanje s policijo zaradi njenih aktivističnih podvigov. Igralka je že na beneškem filmskem festivalu javno spregovorila o tem, da v zadnjem času izgublja projekte zaradi svojih kritičnih pogledov na vojno v Gazi. Kot je dejala, so številne agencije aktivno svetovale producentom, naj je ne najemajo. "Še vedno mi jemljejo filme, ker so določeni krogi v industriji mnenja, da sem šla čez mejo. To je struktura moči, s katero se soočam," je pojasnila. Kljub pritisku 79-letnica poudarja, da je našla svojo skupnost ljudi, s katerimi si delijo iste vrednote, in da ne namerava utihniti.

Preberi še Susan Sarandon zaradi javne podpore Palestini ne dobiva novih vlog

Incident pa se ni zgodil le pred dvorano, kjer je imel govor Netanjahu, temveč tudi v njej. Ob začetku govora izraelskega premierja je na desetine delegatov iz celega sveta demonstrativno zapustilo dvorano. Izraelec je v svojem nagovoru ostro kritiziral ne le sovražnike, temveč tudi zaveznice, kot sta Velika Britanija in Francija, ki sta se nedavno premaknili v smeri priznanja Palestine. Obtožil jih je hinavščine in zgodovinske nedoslednosti glede vprašanja kolonializma, medtem ko je branil izraelske vojaške operacije v regiji.

Preberi še Pred govorom Netanjahuja delegati množično zapustili dvorano
UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
Susan Sarandon Hannah Einbinder Benjamin Netanyahu protest New York Gaza aretacija

Zdravnik mlademu Gerberju kljub odvisnosti predpisoval ketamin

24ur.com Greto Thunberg aretirali s transparentom v roki
24ur.com Protestniki: Nasprotujemo izraelskim huliganom, ki so uničevali naše mesto
24ur.com Po Londonu 300.000 ljudi vihti palestinske zastave
24ur.com Policija nad protestnike s solzivcem, izraelska pevka zaprta v sobi
24ur.com V Izraelu protesti za dogovor o izpustitvi talcev
24ur.com Pridržali več propalestinskih protestnikov, ki so vzklikali antisemitske žaljivke
24ur.com V Londonu aretirali kar 890 'tihih' protestnikov, tudi slepega invalida
Priporoča
  • HY 2026 JESEN HEAD za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN BAYON za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN I20 za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN KONA za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN TUCSON za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN LOGO HY za vrtiljak
KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Blue Dream
25. 09. 2026 09.43
To je veličina ko nekaj storiš čeprav ti sploh nebi bilo treba
Odgovori
0 0
Justice4all
25. 09. 2026 09.37
Pa kaj ni tam demokracija doma?
Odgovori
0 0
Blue Dream
25. 09. 2026 09.40
od kar je Oranži glavni demokracija šepa
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Hčerka Reese Witherspoon je odrasla v pravo lepotico, podobnost z mamo pa osuplja
Vitamin C za otroka: ali ga res zaščiti pred prehladom?
Vitamin C za otroka: ali ga res zaščiti pred prehladom?
Imata otroka, a sta se kot partnerja izgubila: to se dogaja pogosteje, kot si mislimo
Imata otroka, a sta se kot partnerja izgubila: to se dogaja pogosteje, kot si mislimo
Zvezdnik Somraka prvič postal očka: poglejte, kako sta poimenovala hčerko
Zvezdnik Somraka prvič postal očka: poglejte, kako sta poimenovala hčerko
zadovoljna
Portal
Vsi so gledali njeno obleko, nato pa opazili še osupljiv detajl
Dnevni horoskop: Ribe se bodo umirile, bike bo spremljala sreča
Dnevni horoskop: Ribe se bodo umirile, bike bo spremljala sreča
"Še danes ne morem verjeti": Tamara iskreno o zaroki, ki je ni pričakovala
"Še danes ne morem verjeti": Tamara iskreno o zaroki, ki je ni pričakovala
To bo najbolj zaželena frizura jeseni: pristaja skoraj vsaki ženski
To bo najbolj zaželena frizura jeseni: pristaja skoraj vsaki ženski
vizita
Portal
Skrito vnetje povezano s 43-odstotno višjim tveganjem za srčni infarkt in možgansko kap
Antibiotiki pri prehladu: zakaj ne pomagajo in kdaj jih zdravnik vendarle predpiše
Antibiotiki pri prehladu: zakaj ne pomagajo in kdaj jih zdravnik vendarle predpiše
Zakaj so vaje za gležnje pomembnejše, kot si mislite, posebej po 50. letu
Zakaj so vaje za gležnje pomembnejše, kot si mislite, posebej po 50. letu
Suh zrak v domu: kako vpliva na nos, grlo in spanec
Suh zrak v domu: kako vpliva na nos, grlo in spanec
cekin
Portal
Življenje v pokoju: par živi v vili ob morju z bazenom, mesečno porabi manj kot 1.900 evrov
Štirje znaki, da ste rezervirali slab hotel: izkušeni popotniki jih opazijo takoj
Štirje znaki, da ste rezervirali slab hotel: izkušeni popotniki jih opazijo takoj
'Cene nekaterih kitajskih avtomobilov v Evropi nimajo nobenega poslovnega smisla'
'Cene nekaterih kitajskih avtomobilov v Evropi nimajo nobenega poslovnega smisla'
Kupiti zdaj ali počakati? Podražitve vam lahko uničijo načrte
Kupiti zdaj ali počakati? Podražitve vam lahko uničijo načrte
moskisvet
Portal
Pri 29-ih letih je spoznal, da gre njegovo življenje v napačno smer
Je popolna iskrenost v odnosu res nujna za uspeh?
Je popolna iskrenost v odnosu res nujna za uspeh?
Je avto dolgo časa miroval? Prva vožnja je lahko drugačna, kot pričakujete
Je avto dolgo časa miroval? Prva vožnja je lahko drugačna, kot pričakujete
Jesensko izpadanje las: Je to normalno ali začetek plešavosti?
Jesensko izpadanje las: Je to normalno ali začetek plešavosti?
dominvrt
Portal
Shranjevanje gob v hladilniku: to je znak, da jih morate takoj zavreči
Jeseni orhideji pomagajte do novih cvetov: dovolj je nekaj preprostih korakov
Jeseni orhideji pomagajte do novih cvetov: dovolj je nekaj preprostih korakov
'Zima bi lahko na vrata potrkala že pred vsemi svetimi 1. novembra'
'Zima bi lahko na vrata potrkala že pred vsemi svetimi 1. novembra'
Najdražjo začimbo na svetu lahko vzgojite kar doma
Najdražjo začimbo na svetu lahko vzgojite kar doma
okusno
Portal
Prvi jesenski vikend kliče po pečici: jedi, ki jih zdaj končno lahko pripravimo
Hrustljave perutničke prepričale sodnike, za eno tekmovalko pa je bil izziv zadnji
Hrustljave perutničke prepričale sodnike, za eno tekmovalko pa je bil izziv zadnji
Vsi obožujemo gratinirane palačinke, a tokrat jih pripravite malo drugače
Vsi obožujemo gratinirane palačinke, a tokrat jih pripravite malo drugače
Jugoslovenka: starinsko pecivo iz sestavin, ki jih je imela vsaka kuhinja
Jugoslovenka: starinsko pecivo iz sestavin, ki jih je imela vsaka kuhinja
voyo
Portal
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Tovor
Tovor
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1961