Zvezdnici Susan Sarandon in Hannah Einbinder aretirani na protestu

New York je v četrtek pričakoval nagovor izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja na odru Generalne skupščine Združenih narodov, kar je v mesto privabilo številne protestnike. Med njimi so bili tudi nekateri znani obrazi, kot denimo Susan Sarandon in Hannah Einbinder. A njuno nasprotovanje politiki izraelskega premierja se ni končalo tako mirno, kot bi morda pričakovali.

Susan Sarandon so na protestu aretirali. FOTO: Profimedia

Zvezdnici so na dogodku namreč aretirali. Policija je posredovala po tem, ko so se protestniki zbrali v neposredni bližini sedeža Združenih narodov, prav v času, ko se je premier pripravljal na nagovor. V neprijavljen protest pa so z aretacijami začeli šele po tem, ko udeleženci kljub večkratnim opozorilom niso želeli sprostiti blokiranega križišča. Z oskarjem nagrajena igralka in zvezdnica serije Povprečnici sta bili tako kljub svojemu zvezdniškemu statusu med tistimi, ki sta morali na policijsko postajo.

Hannah Einbinder je bila prav tako aretirana zaradi sodelovanje pri protestu. FOTO: Profimedia

Za Sarandon to sicer ni prvo srečanje s policijo zaradi njenih aktivističnih podvigov. Igralka je že na beneškem filmskem festivalu javno spregovorila o tem, da v zadnjem času izgublja projekte zaradi svojih kritičnih pogledov na vojno v Gazi. Kot je dejala, so številne agencije aktivno svetovale producentom, naj je ne najemajo. "Še vedno mi jemljejo filme, ker so določeni krogi v industriji mnenja, da sem šla čez mejo. To je struktura moči, s katero se soočam," je pojasnila. Kljub pritisku 79-letnica poudarja, da je našla svojo skupnost ljudi, s katerimi si delijo iste vrednote, in da ne namerava utihniti.