Zvezdničin božični 'žur' v pižamah

21-letna Kylie Jenner, ki je pred 10 meseci postala mama mali Stormi Webster, je ena izmed najbolj prepoznavnih in premožnih mladih zvezdnic na svetu. Vajeni smo jo videti v glamuroznih oblačilih in tudi takrat, ko je oblečena v športna oblačila, so ta modna in privlačna. Božični duh pa je tudi k Jennerjevi pripeljal občutek preprostosti in pomembnosti druženja s prijatelji, zato je v svojem praznično okrašenem domu priredila zabavo v pižamah, na katero je povabila svoji najboljši prijateljici. V kratkem videu, ki ga je delila v svoji Instagram zgodbi, je dejala: ''Tako si predstavljam božično zabavo ... Z mojima najboljšima prijateljicama.''