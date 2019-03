Zvezdničine nosečniške tegobe: od otečenih sklepov do polomljene straniščne pokrovke

Treja nosečnost glasbenice in igralke Jessice Simpson je vse prej kot enostavna. Čeprav zvezdnica zdaj že odšteva dni, ko bo povila svojega tretjega otroka, so jo zdravstvene težave pred nekaj dnevi že četrtič v dveh mesecih spravile v bolnišnico. 38-letnica je pred časom dejala, da jo ob težavni nosečnosti pokonci drži samo ena stvar: dejstvo, da bo v svojem naročju kmalu držala še enega malega angelčka.

Simpsonova se je leta 2014 poročila z 39-letnim igralcem ameriškega nogometa, Ericom Johnsonom, s katerim ima dva otroka: šestletno Maxwell Drew Johnson in petletnega Aca Knuta Johnsona. V nobeni izmed preteklih nosečnosti se ni soočala z večjimi zdravstvenimi zapleti, ki so jo tokrat spremljali od samega začetka. Zvezdnica je nekaj hujših trenutkov delila prek družbenih omrežij, prestala pa je že skoraj vse: od bronhitisa, zaradi katerega je štirikrat pristala v bolnišnici in ob zadnjem obisku zdravstvene ustanove priznala, da je vztrajen kašelj s tako velikim trebuhom izjemno neprijeten, do refluksa, izjemne utrujenosti, nespečnosti, anksioznosti, nenehnega tiščanja na vodo in otečenosti sklepov ter celotnega telesa, ko je pomoč poiskala v alternativni medicini in težave lajšala s t.i. cupping metodo.