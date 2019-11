Zvezdničino 10-dnevno praznovanje rojstnega dne v Egiptu

''Starodavni Egipčani so verjeli, da po smrti naša srca pristanejo na tehtnici. Za nadaljevanje poti v življenje po smrti mora biti teža naših src manjša od teže peresa. Moja mama me je že od malih nog klicala ''perešček'' in upam, da bo, ko bo vse izrečeno in storjeno, moje srce lahko kot pero. To je 35-ka.'' S takšnim opisom je svoje fotografije pospremila 35-letna glasbenica, medtem, ko je njen zaročenec Bloom v zapisu razkril, da je poleg njegove izbranke rojstni dan praznovala tudi njegova mama: ''Tako je, kot bi opazoval celoten kozmos – egipčanska magija je napolnila moje srce z vso ljubeznijo, ki jo čutim do mojih dveh škorpijonk – superžensk, ki praznujeta rojstni dan.''