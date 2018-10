Zvezdnico Ameriške pite pospremili z letala

Zvezdnica naj bi se na letalu, ki je bilo na poti v New York pritožila, da je dobila napačen sedež, kajti želela je sedeti pri oknu, nato pa naj bi bila slabe volje, ker ni dobila blazine. Ker se zvezdnica ni pomirila, naj bi jo osebje prosilo, da zapusti letalo, pilot je nato naznanil, da se vračajo k vratom in igralka je zapustila letalo. Tuji mediji sicer pišejo, da je bila igralka razburjena ter zmerjala osebje, a videoposnetek, ki ga je posnel eden od potnikov tega ne razkriva – vse kar lahko vidimo, je pogovor z osebjem ter njen odhod z letala.

42-letna ameriška igralka Tara Reid , ki jo poznamo po filmih kot so Ameriška pita 1 in 2, Veliki Lebowski in drugih, zadnja leta medije polni z novicami o svojem zasebnem življenju, ki je polno padcev. Predvsem je v zadnjih letih polnila naslovnice zaradi svoje shujšane postave, zdaj pa se je znašla na naslovnicah zaradi izpada na letalu.

Mediji so se po incidentu obrnili tudi na zvezdnico, ki je dejala, da ji niso dovolili, da bi imela s seboj svojega psička: "Niso mi dovolili, da bi pes sedel poleg mene, zato sem se odločila, da ne bom ostala na letalu. Vsi so iz tega naredili veliko novico, toda na to sme že navajena. Vedno se vsi spravljajo name."