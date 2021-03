Zvezdnico Harryja Potterja producenti prosili, naj zanika rasizem

"Spominjam se, da so mi rekli: 'Oh, glej, Katie, teh spletnih mest, na katerih ljudje govorijo te stvari, še nismo videli. Veš, če te o tem vprašajo, samo reci, da to ni res, reci, da se to ne dogaja.' In jaz sem samo pokimala in se strinjala. Čeprav sem stran videla na lastne oči. Jaz bom samo rekla, da je vse super," je še povedala.

Igralka, ki ima azijske korenine, je s tem seznanila producente, a pričakovane podpore z njihove strani ni dobila. Producenti omenjene strani in komentarjev niso videli, svetovali so ji celo, naj na vse skupaj pozabi in se dela, kot da tudi sama tega ni nikoli videla.

"To je bil čas vzpona interneta in spletnih strani, ki so jih ustvarjali oboževalci. Ker sem imela 16 let in sem bila najstnica, me je zanimalo, kaj si ljudje mislijo, tako kot v šoli, ne glede na to, kaj misli ves ostali svet. To je bil velik pritisk. Tako me je skrbelo, kaj si ljudje mislijo o meni," je nadaljevala.

Kljub temu je še vedno hvaležna, da je lahko bila del franšize o Harryju Potterju, a priznava, da njena izkušnja snemanja filmov 'ni bila ravno dobra'. To je bil čas, ko se je bala povedati, kaj v resnici čuti in je delala samo tisto, kar so ji dejali, da mora.