Tragična smrt zvezdnice Nickelodeona: Voznik pobegnil s kraja nesreče

Nekdanja zvezda TV-mreže Nickelodeon Kianna Underwood je umrla po tem, ko jo je povozil voznik avtomobila, ki je nato pobegnil s kraja nesreče. Življenje je izgubila v 34. letu starosti.

S policije so za Page Six potrdili, da so se na klic odzvali približno ob 6.49 po lokalnem času, tragedija pa se je pripetila v eni od sosesk Brooklyna v New Yorku. "Predhodna preiskava je ugotovila, da je sivo vozilo potovalo proti zahodu in zbilo neznano žensko," so zapisali v izjavi in dodali, da je igralka "utrpela hude poškodbe glave in telesa". Po prihodu reševalcev so "na kraju dogodka razglasili njeno smrt", v izjavi pa so še potrdili, da voznik vozila "ni ostal na kraju dogodka" in ga menda še vedno iščejo.

Underwoodova, ki se je rodila v New Yorku, je začela igrati pri sedmih letih. Veliki preboj je doživela leta 2005, ko se je pridružila igralski zasedbi Nickelodeonove serije All That. Po še nekaj dodatnih vlogah se je igralka vrnila v New York, kjer je živela zasebno življenje. Leta 2023 je po spletu, po več letih zasebnosti, zakrožil posnetek, na katerem je bilo videti, kot da se nekdaj nadobudna igralka sooča s številnimi težavami.