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Tuja scena

Zvezdnico policija zamenjala za vodjo prostitucijske mreže

Madrid , 17. 08. 2026 06.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
E.M.
Madelyn Cline

Igralka Madelyn Cline je nedavno razkrila pripetljaj, ki se ji je zgodil med snemanjem filma v španskem Madridu. Zvezdnico je tamkajšnja policija zamenjala za vodjo prostitucijske mreže, na pomoč pa ji je priskočila stanovska kolegica in tamkajšnja domačinka Penélope Cruz.

28-letna Madelyn Cline, zvezdnica serije Outer Banks, je razkrila, da se je med snemanjem filma Day Drinker, v katerem je zaigrala ob boku Penélope Cruz in Johnnyja Deppa, znašla v precej nenavadni situaciji. Španska policija je namreč nenehno obiskovala njeno stanovanje, saj so mislili, da vodi kriminalno mrežo, povezano s prostitucijo.

Madelyn Cline
Madelyn Cline
FOTO: AP

Cline je v podkastu Therapuss potrdila, da je v stanovanju živela sama, in dodala, da ji je pogovor s soigralko Cruz pomagal razjasniti situacijo. "Vprašala me je, kako mi je všeč živeti v Madridu," se je spominjala Cline. "Povedala sem ji: 'Tako zelo mi je všeč, ampak moram se izseliti iz stanovanja, ker se policisti kar naprej pojavljajo in me je res strah. Z menoj govorijo v španščini, jaz pa poskušam prevajati, vendar ne razumem. Ves čas mi jemljejo potni list in podatke in me je strah.'"

Ko je mlada igralka starejši kolegici zaupala, da živi v madridski četrti Salamanca, ji je Cruz povedala, da je nekoč tam tudi sama živela ter da so ji takrat sosedje razkrili, da so prav v okolici izsledili lokalno kriminalno mrežo. Cline se na račun nesporazuma še danes šali. "Mislili so, da sem jaz vodja vsega skupaj. Mislili so, da sem neustrašna vodja, v resnici pa sem bila zelo prestrašena 'vodja'."

Madelyn Cline španija policija prostitucija

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