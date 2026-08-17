Zvezdnico policija zamenjala za vodjo prostitucijske mreže

28-letna Madelyn Cline , zvezdnica serije Outer Banks , je razkrila, da se je med snemanjem filma Day Drinker , v katerem je zaigrala ob boku Penélope Cruz in Johnnyja Deppa , znašla v precej nenavadni situaciji. Španska policija je namreč nenehno obiskovala njeno stanovanje, saj so mislili, da vodi kriminalno mrežo, povezano s prostitucijo.

Cline je v podkastu Therapuss potrdila, da je v stanovanju živela sama, in dodala, da ji je pogovor s soigralko Cruz pomagal razjasniti situacijo. "Vprašala me je, kako mi je všeč živeti v Madridu," se je spominjala Cline. "Povedala sem ji: 'Tako zelo mi je všeč, ampak moram se izseliti iz stanovanja, ker se policisti kar naprej pojavljajo in me je res strah. Z menoj govorijo v španščini, jaz pa poskušam prevajati, vendar ne razumem. Ves čas mi jemljejo potni list in podatke in me je strah.'"

Ko je mlada igralka starejši kolegici zaupala, da živi v madridski četrti Salamanca, ji je Cruz povedala, da je nekoč tam tudi sama živela ter da so ji takrat sosedje razkrili, da so prav v okolici izsledili lokalno kriminalno mrežo. Cline se na račun nesporazuma še danes šali. "Mislili so, da sem jaz vodja vsega skupaj. Mislili so, da sem neustrašna vodja, v resnici pa sem bila zelo prestrašena 'vodja'."