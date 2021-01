Zvezdnico serije Emily v Parizu ujeli z zaročencem

Igralko Lily Collins, hčer slavnega glasbenika Philla Collinsa, ki jo lahko občudujemo v seriji Emily v Parizu (Emily in Paris), so fotografi ujeli na sprehodu s svojim zaročencem, šest let starejšim Charliejem McDowellom. Zaljubljenca sta bila v javnosti precej zadržana.

Lily Collins in Charlie McDowell sta si privoščila sprehod po plaži blizu svojega doma v malem obmorskem kraju Carpinteria, ki se nahaja južno od Sante Barbare. S seboj sta vzela tudi svojega ljubkega štirinožnega prijatelja, psička Redforda, ki ga je Lily posvojila decembra leta 2019. "Bila je ljubezen na prvi pogled in vem, da naju čaka veliko fantastičnih dogodivščin. Dobrodošel v družini!" je zapisala na Instagramu, ko je hišnega ljubljenčka predstavila svojim sledilcem. Zaljubljenca sta si med sprehodom vzela čas tudi za fotografiranje. 31-letna hči slavnega glasbenika in frontmana skupine Genesis, Philla Collinsa, je lani pozornost pritegnila z vlogo Emily v priljubljeni seriji Emily v Parizu, v kateri se glavna junakinja iz ZDA zaradi poslovnih priložnosti preseli v Pariz, kjer zasede mesto v marketinški agenciji. Že takoj ob prihodu pa naleti na težave, ker ne zna francosko. Septembra je na družbenih omrežjih naznanila veselo novico, da se je zaročila s 37-letnim filmskim režiserjem Charliejem McDowellom, ter objavila fotografijo diamantnega prstana. V enem od intervjuju je dejala, da je takoj, ko ga je spoznala, vedela, da želi biti njegova žena: "Že na začetku sem vedela, da je tisti pravi. Vsi moji prijatelji so se najprej norčevali: 'Kako lahko kar veš, da je on tisti pravi?' Rekla sem jim: 'Vem, preprosto vem.''' Med drugim je še dejala, da se že zelo veseli zakonskega življenja. "Iskreno povedano: tako zelo se veselim, da bom žena ... Komaj čakam, da bom s to osebo in presrečna sem, da lahko načrtujeva nekaj, kar bova imela do konca svojih življenj."