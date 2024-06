Zvezdnico serije Opravljivka ugriznil netopir: Mogoče sem čarovnica

Na koncertu Taylor Momsen v španski Sevilji se je pripetil nenavaden incident. "Med pesmijo Witches Burn je priletel netopir in se mi prilepil na nogo. V tistem trenutku sem nastopala in nisem ničesar opazila, dokler ni množica začela kričati in kazati na mojo nogo," je posnetek svojega nastopa in nepričakovanega obiska na odru povzela pevka.

Zvezdnica, ki je zaslovela z vlogo Jenny Humphrey v seriji Opravljivka , se je sicer netopirja sprava prestrašila, nato pa je prosila, naj ji nekdo pomaga. "Rokenrol trenutek. Bil je srčkan, ampak ja, ugriznil me je. Naslednja dva tedna moram prejemati cepivo proti steklini," je opisala svoje občutke in dodala: "Mogoče sem čarovnica. Vse je v redu, netopir pa je moj novi prijatelj."

30-letnica, ki trenutno s svojo skupino The Pretty Reckless nastopa kot predskupina legendarne skupine AC/DC na njihovi turneji Power Up, se je nato zahvalila še osebju v bolnišnici, da ji je pomagalo. "Lokalni mediji so me poimenovali Bat Girl," je še zapisala, obenem pa obljubila še več posnetkov in zaključila: "To je zgodba za knjigo!" Zvezdnica je kasneje delila še nekaj posnetkov iz koncerta, pri vseh pa uporabila ključnik Bat Girl, celotni incident pa je postal zabavni dodatek njenih nadaljnjih koncertov. Od sedaj naprej v zaodrju njihovih nastopov namreč visi list z oznako Prepovedano za netopirje.