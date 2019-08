Zvezdnico v Grčiji oropali: Ne grem več nazaj

24-letna ameriška manekenka Gigi Hadidje s svojimi sestrami in prijateljicami dopotovala v Grčijo na poletni oddih, za dopustovanje so si namreč izbrale priljubljeni otok Mikonos, ki je eden od najbolj znanih grških otokov, poln prestiža in zabav, kamor radi zahajajo slavni in bogati.

Tako je z oboževalci delila prijetne poletne trenutke, ki pa jih je pokvaril rop.

"Oropali so me. Nikoli se ne bom več vrnila. Ne priporočam. Svoj denar raje porabite kje drugje," je na Instagramu besno zapisala mlada zvezdnica. Kasneje se je medijem oglasil njen oče, Mohamed Hadid, ki je dejal, da na srečo nihče ni bil poškodovan. Dodal je, da so roparji ukradli tudi osebne stvari, poleg Gigi pa je bila oropana tudi njena sestra Bella.

Seveda pa so novinarji pograbili priložnost in njenega očeta vprašali tudi o hčerkinem ljubezenskem življenju, kajti zadnje čase so namreč glasne govorice, da naj bi se za kandidata iz Sanjske ženske,Tylerja Camerona, zanimala tudi Gigi, a oče je ostal suvereno tiho, vse, kar je dejal, da tega moškega sploh ne pozna.