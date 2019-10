Zvezdnico zaradi goljufije doletele nove obtožnice

Kot smo že poročali, je ameriški zvezni preiskovalni urad FBI marca obtožil in aretiral več slavnih in bogatih Američanov, ki so s pomočjo prevar svoje otroke vpisali na ugledne univerze. Med več deset aretiranimi sta bili tudi igralki Felicity Huffman iz serije Razočarane gospodinje in Lori Loughlin iz serije Polna hiša.

Med obtoženimi so bili tudi direktorji podjetij, finančniki, vinar in modni oblikovalec. Vsem v obtožnicah očitajo kriminalno združevanje, pranje denarja in oviranje pravosodja. Nekaj vpletenih je krivdo priznalo, med njimi zvezdnica serije Razočarane gospodinje, ki je dobila kazen v višini skoraj 27 tisoč evrov, 250 ur družbenokoristnega dela ter 14 dni zapora.

Nekaj obtoženih oseb pa ni želelo priznati krivde, med njimi je tako tudi Lori Loughlin. A vse, ki niso priznali krivde, zdaj čakajo nove obtožnice. Te se vrtijo okoli podkupovanja državnih institucij, ki prejemajo vsaj 8900 evrov zveznih sredstev na leto. Te obtožbe pa vplivajo na morebitno višjo kazen, to pomeni, da lahko obtoženega doletita dodatnih pet let zapora in še višja denarna kazen. Ko so ameriški mediji sešteli vse morebitne kazni, zvezdnico lahko čaka celo 45 let zapora.

CNN je zapisal, da so nove obtožnice mišljene tudi kot pritisk na obtožene, kajti tožilci upajo na nova priznanja krivde – tako naj bi že štiri osebe (od 15) priznale krivdo.