Zvezdnik 11 let brez alkohola in drog

Glasbenik Eminem je izredno uspešen raper, a odvisnost od mamil, alkohola in zdravil mu je skoraj uničila kariero: "Začelo se je po izdaji albuma Encore (2004), ko sem zelo globoko zapadel v svet drog," je pred leti priznal glasbenik. A ko se je nekako rešil objema mamil, je začel jemati zdravila. "Ko sem vzel prvi vicodin, je bilo vse dobro. Bilo je prijetno, nisem občutil bolečine ... Nisem opazil, da je uporaba tega zdravila prerasla v težavo. Govorili so mi, da imam težavo, a sem zamahnil z roko, češ da ni razloga za skrb. Nisem kadil kreka, nisem si vbrizgaval heroina in nisem snifal kokaina ..."

Odvisnost ga je pripeljala celo na rob smrti, leta 2007 je pristal v bolnišnici: "Če bi tisti dan prišel v bolnišnico le dve uri kasneje, bi bil mrtev. Moji notranji organi so začeli odpovedovati, jetra, ledvice, vse ... Bil sem na dializi in zdravniki so celo pomislili, da ne bom preživel ..." Takrat je uvidel, da mora obrniti nov list v življenju. Začel je skrbeti zase, opustil grde navade, začel telovaditi, ker je imel težave s spancem, je tekel: "Tekel sem tudi po 27 kilometrov dnevno. Bil sem kot hrček ..."

Od takrat je minilo 11 let in zvezdnik je na Instagramu ponosno pokazal 'kovanec', ki ga je prejel ob obletnici treznosti, na njem je zapisano to thine own self be true (Sam sebi bodi zvest – William Shakespeare). Zvezdnik je zraven fotografije zapisal, da ga ni strah. Stavek je referenca za pesem Not Afraid, ki je na albumuRecoveryiz leta 2010.