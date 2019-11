Zvezdnik 3-letni hčerki dejal, naj povoha vrečko z marihuano

Očitno so te dni na vrsti malce nenavadne zgodbe zvezdnikov in njihova vprašljiva vzgoja otrok. Pred dnevi smo tako pisali, da ameriški raper T.I. svojo najstniško hčerko spremlja na letne ginekološke preglede, ker se želi prepričati, ali je 18-letna hčerka še vedno devica.

Zdaj pa iz ZDA prihaja posnetek, na katerem 3-letna hčerkaKeenona Daequana Raya Jacksona oziroma YG-ja, kot se umetniško imenuje, v rokah drži vrečko z marihuano.

Videoposnetek je zvezdnik objavil v Instagram zgodbi, na posnetku pa njegova hči v roki drži veliko vrečko z marihuano, nato pa jo oče pobara o vsebini vrečke. Ko deklica pogleda vrečko, z nasmeškom na obrazu odgovori, da je notri zapakiran brokoli, nato vrečko povoha in znova reče, da je notri brokoli. Posnetek je medtem že izginil z Instagrama, vendar so ga oboževalci shranili in delili na Twitterju ter YouTube kanalih.

Kar nekaj oboževalcev je bilo vznemirjenih, ker je YG svojo mlado hčer izpostavil drogam, drugi pa so omenili tudi, da bo takšno vedenje pritegnilo pozornost centrov za socialno delo.