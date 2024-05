Zvezdnik Arsenala s svojim sporočilom razveselil Anne Hathaway

Anne Hathaway in Nicholasa Galitzina poleg novega filma druži veliko več. Ena od teh stvari je tudi nogomet, oba celo navijata za isti klub Arsenal. Med enim zadnjih intervjujev sta zvezdnika kar med pogovorom z novinarjem spremljala rezultate tekme in se močno razveselila, ko je Leandro Trossard zadel za vodstvo. Reakcija slavne igralke je postala viralna, opazil pa jo je tudi nogometaš in zvezdnici v zahvalo poslal sporočilo.

Anne Hathaway in Nicholas Galitzine trenutno veliko časa preživita skupaj. Promovirata namreč svoj nov film z naslovom The Idea of You, ki naj bi ga navdahnil Harry Styles in njegove romantične zveze, poleg tega pa si delita tudi strast do športa, natančneje nogometa. Oba sta navijača angleškega kluba FC Arsenal, tekme pa spremljata tudi takrat, ko imata delovne obveznosti.

Tako je med enim zadnjih intervjujev igralec na telefonu spremljal rezultat tekme in svojo igralsko kolegico obvestil takoj, ko je Leandro Trossard zadel gol za vodstvo njunega moštva proti Chelseaju. Anne se je te novice izjemno razveselila, njena navdušena reakcija, med katero je izustila celo: 'Leandro, ljubim te', pa je postala viralna. Novinarki se je za svojo rekacijo med pogovorom sicer opravičila: "Oprostite, oba sva navijača iste ekipe in prav zdaj je tekma. To je nogometna angleška Premier League."

Video je opazil tudi nogometni zvezdnik Arsenala, ki je zato slavni igralki poslal sporočilo v zahvalo. Pravzaprav je za video presenečenje poskrbela voditeljica oddaje The Today Show Savannah Guthrie. "Za vaju imam presenečenje," je dejala in na zaslonu se je pokazalo sporočilo, ki ga je posnel Leandro. "Hej Anne, res mi je bilo všeč tvoje navdušenje nad mojim golom. Še naprej navijaj za nas in upam, da se kmalu vidimo," je dejal. 41-letnica enostavno ni mogla verjeti, kaj se dogaja. "Se hecaš? Tresem se," je priznala, ko je videla sporočilo, nad katerim je bil navdušen tudi 29-letni Nicholas.