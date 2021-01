V 85. letu starosti umrl igralec serije Beverly Hills, 90210

John je plodno televizijsko kariero začel v sedemdesetih letih, ko je gostoval v oddajah, kot so The Mary Tyler Moore Show, Wonder Woman in How the West Was Won. Od leta 1984 je v General Hospitaligral Seana Donelyja. Po poročanju tujih medijev se je leta 1994 odločil, da ne bo podaljšal pogodbe. Kasneje se je pojavil kot Del Douglas v drami Sunset Beach in Alistarit Crane v serijiPassions. Nekateri pa so si ga najbolj zapomnili po sodelovanju pri kultni seriji Beverly Hills, 90210,v kateri je nastopil v vlogi očeta Kelly Taylor.