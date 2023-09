Zvezdnik Evforije umrl zaradi nenamernega prevelikega odmerka mamil

Urad mrliškega oglednika okrožja Alameda je ameriškim medijem razkril vzrok smrti igralca Angusa Clouda . Na tiskovni konferenci so povedali, da je umrl zaradi "akutne zastrupitve zaradi kombiniranih učinkov metamfetamina, kokaina, fentanila in benzodiazepinov". Kot je dodala igralčeva družina, je 25-letnik nedavno izgubil očeta, njegova smrt pa ga je zelo zaznamovala.

Angus Cloud je umrl star le 25 let.

Zvezdnik je zaradi nenamernega prevelikega odmerka mamil umrl v svoji hiši v okrožju Oakland v Kaliforniji, le teden dni pred smrtjo pa se je udeležil očetovega pogreba na Irskem."Edina tolažba, ki jo imamo, je, da vemo, da je Angus zdaj ponovno združen s svojim očetom, ki je bil njegov najboljši prijatelj," je v izjavi zapisala Cloudova družina in dodala: "Angus je odkrito govoril o svojem boju z duševnim zdravjem in upamo, da je njegova smrt lahko opomin za druge, da niso sami in da se ne bi smeli boriti s tem v tišini."