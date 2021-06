Zvezdnik filma 365 dni s fotografijo sprožil špekulacije, da je gej

Michele Morrone inSimone Susinna trenutno snemata nadaljevanje poljske uspešnice 365 dni. 30-letni italijanski zvezdnik je na Instagramu s svojimi sledilci delil njuno skupno fotografijo, s katero je sprožil val špekulacij.

S tem je pritegnil pozornost oboževalcev, ki so se spraševali, ali je s fotografijo zvezdnik v resnici želel povedati nekaj več oziroma priznati, da je gej. Ker se je nanj usul plaz vprašanj, se je soočiti s situacijo in se oglasil v Instagramovi zgodbi. Na začetku je povedal, da ga je zbudil klic njegove ekipe, ki mu je sporočila:"Hej, veliko je člankov o tebi … ki poročajo, da si gej." In to vse zgolj zaradi nekoliko kočljive fotografije s Simonejem.

V nadaljevanju je pojasnil: "(Simone) je postal moj zelo dobri prijatelj, kot brat mi je. Skupaj snemava film. Druščina, bila je samo fotografija. Nič drugega ... Mimogrede, sem velik podpornik skupnosti LGBT. Ampak tukaj govorimo samo o normalni fotografiji. Nisem gej."