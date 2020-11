Zvezdnik filma 50 odtenkov sive delil bizarno vsebino pošte

Jamie Dornanje v intervjuju za Vanity Fair spregovoril o nenavadnem pismu, ki ga je v času karantene po elektronski pošti prejel od neke oboževalke. Med drugim je pismo vsebovalo kolaž fotografij neznanega otroka, za katerega je oboževalka trdila, da je igralčev.

''Nekdo je trdil, da je to moj otrok in da bi moja žena morala vedeti, da imam 7-letnega otroka," je dejal Dornan. "Mislim, da so poskušali reči, da je ta otrok moj in od Dakote Johnson in da sva ga imela med snemanjem prvega filma 'Petdeset odtenkov sive'. Vzbudilo je najino zanimanje. Bilo je nekoliko čudaško," je nerodne razmere opisal 38-letni igralec.

Jamie je že sedem let srečno poročen z 38-letno Amelio Warner, s katero imata tri hčerke, 7-letno Dulcie, 4-letno Elvo in dveletno Alberto. Zvezdnik je za Vanity Fair še povedal, da je že po prvem pogovoru z Amelio vedel, da je ona prava zanj.