Zvezdnik filma Batman na počitnicah na Mljetu

Zvezdnik filma Batman se je na otoku odločil za izposojo koles in prav navdušeni izposojevalec je očitno velik oboževalec slavnega igralca. Hrvat se je z njim fotografiral in fotografijo objavil na Instagramu. "Uganete, kdo je danes kolesaril z nami? Napačnega odgovora ni!" so zapisali na uradnem profilu in med odgovori v obliki ključnikov ponudili možnosti: Christian Bale, Batman in Bruce Wayne, like, ki jih je zvezdnik upodobil v priljubljeni filmski franšizi Christopherja Nolana.