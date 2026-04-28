Zvezdnik filma Pleše z volkovi obsojen na doživljenjsko zaporno kazen

Nathan Chasing Horse je zaradi spolnega napada na tri ženske obsojen na doživljenjsko zaporno kazen. Tožnice in njihovi družinski člani so sodnici Jessici Peterson dejali, da še trpijo zaradi travme, ki so jo doživeli zaradi napada Chasing Horsea; kot njihov duhovni vodja, ki je izkoristil svoj položaj, pa je omajal tudi njihovo vero. Igralec obtožbe še naprej zanika, v izjavi za javnost pa je po izreku kazni povedal: "To ni pravica."

Obsodba je epilog večletnega procesa, potem ko so nekdanjega igralca aretirali leta 2023. Najprej je bil aretiran po indijanskem zakoniku, nato pa so obtožbe zoper Chasing Horsea vložili tudi v Kanadi in nekaterih drugih zveznih državah. Tožilstvo Britanske Kolumbije je sporočilo, da je bil igralec februarja obtožen spolnega napada; kaznivo dejanje, ki se je domnevno zgodilo blizu Keremeosa, vasi blizu kanadskega Vancouvra, pa sega v september 2018. Kot je v izjavi za javnost dejal predstavnik tamkajšnjega tožilca Damienne Darby , bo tožilstvo nadaljevalo s postopkom.

Chasing Horse je bil rojen v rezervatu Rosebud v Južni Dakoti in je član enega od sedmih plemen naroda Lakota. Po tem, ko je zaigral v filmu Pleše z volkovi, je potoval in izvajal obrede zdravljenja med Indijanci. Kot je izpostavilo tožilstvo v Nevadi, je igralec izkoristil svoj sloves zdravilca Lakote in izkoriščal Indijanke. Kot je dejala državna tožilka Bianca Pucci, je Chasing Horse skoraj 20 let širil svojo mrežo in zlorabljal ženske in dekleta.

Pred poroto so pričale tri, ki so ga obtožile spolne zlorabe, porota pa ga je spoznala za krivega v skupno 13 točkah obtožnice. Kot so dejale med pričanjem, so ga obiskale kot zdravilca in sodelovale pri njegovih obredih, ker so verjele, da jim lahko pomaga pri zdravstvenih težavah.