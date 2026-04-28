Tuja scena

Zvezdnik filma Pleše z volkovi obsojen na doživljenjsko zaporno kazen

Nevada, 28. 04. 2026 14.00 pred 1 uro 2 min branja 0

K.Z.
Nathan Chasing Horse

Zvezdnik filma Pleše z volkovi, Nathan Chasing Horse, je bil zaradi spolnega napada na ženski in dekle obsojen na doživljenjsko zaporno kazen. Igralca je porota spoznala za krivega po 13 točkah obtožnice, kazen pa mu je sedaj določila sodnica iz Nevade. Njegova najmlajša žrtev je bila v času napada stara šele 14 let.

Nathan Chasing Horse je zaradi spolnega napada na tri ženske obsojen na doživljenjsko zaporno kazen. Tožnice in njihovi družinski člani so sodnici Jessici Peterson dejali, da še trpijo zaradi travme, ki so jo doživeli zaradi napada Chasing Horsea; kot njihov duhovni vodja, ki je izkoristil svoj položaj, pa je omajal tudi njihovo vero. Igralec obtožbe še naprej zanika, v izjavi za javnost pa je po izreku kazni povedal: "To ni pravica."

Z obtožbami se sooča tudi v Kanadi

Obsodba je epilog večletnega procesa, potem ko so nekdanjega igralca aretirali leta 2023. Najprej je bil aretiran po indijanskem zakoniku, nato pa so obtožbe zoper Chasing Horsea vložili tudi v Kanadi in nekaterih drugih zveznih državah. Tožilstvo Britanske Kolumbije je sporočilo, da je bil igralec februarja obtožen spolnega napada; kaznivo dejanje, ki se je domnevno zgodilo blizu Keremeosa, vasi blizu kanadskega Vancouvra, pa sega v september 2018. Kot je v izjavi za javnost dejal predstavnik tamkajšnjega tožilca Damienne Darby, bo tožilstvo nadaljevalo s postopkom.

Sojenje se je osredotočalo na njegovo vlogo duhovnega voditelja

Chasing Horse je bil rojen v rezervatu Rosebud v Južni Dakoti in je član enega od sedmih plemen naroda Lakota. Po tem, ko je zaigral v filmu Pleše z volkovi, je potoval in izvajal obrede zdravljenja med Indijanci. Kot je izpostavilo tožilstvo v Nevadi, je igralec izkoristil svoj sloves zdravilca Lakote in izkoriščal Indijanke. Kot je dejala državna tožilka Bianca Pucci, je Chasing Horse skoraj 20 let širil svojo mrežo in zlorabljal ženske in dekleta.

Pred poroto so pričale tri, ki so ga obtožile spolne zlorabe, porota pa ga je spoznala za krivega v skupno 13 točkah obtožnice. Kot so dejale med pričanjem, so ga obiskale kot zdravilca in sodelovale pri njegovih obredih, ker so verjele, da jim lahko pomaga pri zdravstvenih težavah.

Razlagalnik

Ljudstvo Lakota, znano tudi kot Teton Sioux, je ena od treh glavnih skupin, ki sestavljajo konfederacijo plemen Sioux. Zgodovinsko so živeli na območjih današnjih zveznih držav Severna in Južna Dakota v ZDA. Bili so znani kot nomadski lovci na bizone in bojevniki, njihova kultura pa je globoko povezana z duhovnostjo, naravo in ustnim izročilom, ki se prenaša iz roda v rod.

Rezervat Rosebud je dom plemena Sicangu Lakota, ki je del naroda Lakota. Nahaja se v južnem delu Južne Dakote. Rezervati so v ZDA nastali kot posledica vladnih politik v 19. stoletju, s katerimi so avtohtono prebivalstvo prisilno preselili na določena ozemlja. Danes so ti rezervati pomembna središča za ohranjanje kulture, jezika in tradicije staroselskih ljudstev, čeprav se pogosto soočajo z gospodarskimi in socialnimi izzivi.

Film 'Pleše z volkovi' (1990), v katerem je igral Kevin Costner, je pomemben, ker je bil eden prvih večjih hollywoodskih projektov, ki je Indijance prikazal z večjo mero spoštovanja in kompleksnosti, namesto kot zgolj negativne like. Film je uporabljal jezik Lakota in sodeloval s svetovalci iz plemena, kar je pripomoglo k bolj avtentičnemu prikazu njihove kulture in zgodovine, kar je bilo v tistem času prelomno za filmsko industrijo.

Melanie Griffith in Antonio Banderas 10 let po ločitvi z roko v roki

Taylor Swift želi pred zlorabami z umetno inteligenco zaščititi svoj glas in videz

  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
