Zvezdnik filma Somrak dobil hčer

35-letni igralec Kellan Lutz in Brittany Gonzales sta veselo sporočila na Instagramu, kjer sta zapisala, da je deklicaAshtyn Lilly Lutzna svet prijokala 22. februarja.

"Tukaj je!!!" sta z navdušenjem naznanila prihod svoje prvorojenke ter v nadaljevanju zapisala: "Tistega dne, ko je prišla na svet, je snežilo, deževalo in zmrzovalo, toda tisto noč se je rodila in zbudila sva se ob sončnem vremenu, jasnem nebu in zimi, ki se je poslavljala," je njen prihod poetično opisala mamica Brittany, ki je še omenila, da je bila v njenem srcu in v srcu njenega moža lani v tem času prava zima. S tem se je seveda dotaknila nesrečnega dogodka, ko sta se morala soočiti s težko izgubo, saj je Brittany v šestem mesecu nosečnosti izgubila otroka. Danes, eno leto kasneje, pa ju je razveselila hči, do katere že zdaj čutita neizmerno ljubezen.

35-letni očka je delil objavo svoje žene, v kateri je združila tri polaroidne fotografije iz porodnišnice, ob tem pa še dodal: "Rojstvo je čudovito!!!"