Zvezdnik filma Zlobna dekleta ob zaroki jokal

Jonathan je bil prepričan, da bodo z družino posneli praznične fotografije in da so se zato zbrali: "Ko me je sestra poklicala ven in sem zagledal napis na kartonu 'We never did find our song, so I wrote it for you' (kar v prevodu pomeni 'Nikoli nisva našla svoje pesmi, zato sem jo napisal zate'),sem vedel, da me bo zaprosil, ker je uporabil isto pisavo kot takrat, ko mi je prvič izpovedal ljubezen. In potem sem začel močno jokati. Najbolj neprijeten jok, kar ste jih slišali," iskreno pove. Jaymes pa še doda: "Želel sem samo, da se v teh treh minutah, ko je prvič slišal pesem, počuti kot najbolj posebna oseba."